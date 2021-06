Renouvellement de l'entente de partenariat entre le ministère des Transports et la Fédération des Villages-relais du Québec

QUÉBEC, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports renouvelle son entente de partenariat avec la Fédération des Villages-relais du Québec. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, est heureux d'annoncer qu'une somme de 660 500 $ a été octroyée à la Fédération pour la période 2021-2024.

Cette subvention permet notamment à la Fédération d'accompagner les municipalités dans leurs démarches d'accréditation et de promouvoir les intérêts collectifs des villages-relais du Québec dans une perspective de développement durable. La somme allouée sert également à l'organisation de la remise du prix Inspiration, lequel récompense les villes et les commerces qui se distinguent, au sein de leur communauté, par leur dynamisme et leur créativité.

Citation

« La diversité de services des villages-relais se bonifie d'une année à l'autre. L'apparition des bornes de recharge pour véhicules électriques en est un bon exemple. Je suis heureux que cette entente de partenariat triennale soit reconduite, car il est primordial d'assurer la sécurité des usagers de la route en offrant un accès facile à des lieux d'arrêt. Grâce à cet accord, la Fédération pourra soutenir l'essor du réseau des villages-relais, reconnu pour être toujours à l'affût des besoins des voyageuses et voyageurs et des tendances en matière de sécurité routière. Plus largement, cet appui financier contribue au développement local et régional. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

Le partenariat entre la Fédération et le ministère des Transports a été établi en 2010.

Un village-relais est une municipalité de moins de 10 000 habitants, accréditée par le gouvernement du Québec et située le long de routes nationales et touristiques reconnues.

Le réseau compte actuellement 41 villages-relais.

Liens connexes

Québec511.info

Villages-relais

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Renseignements: Source : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724