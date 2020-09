Renouvellement d'un don majeur de 400 000 $ de RBC Fondation pour l'Accélérateur de carrière

MONTRÉAL, le 17 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Hier soir, RBC Fondation a annoncé le renouvellement de son financement pour le programme Accélérateur de carrière offert par l'ESG+. Grâce au don de 400 000 $ de RBC Fondation, l'ESG+ pourra continuer d'offrir gratuitement ce programme permettant aux jeunes étudiants et diplômés d'acquérir les compétences relationnelles et pratiques nécessaires à leur intégration sur le marché du travail. L'Accélérateur de carrière est offert aux étudiants et jeunes diplômés de l'UQAM de 29 ans et moins et mène à une attestation de réussite ESG+ et Objectif Avenir RBC.

Un programme propulsé par Objectif Avenir RBC

Élaboré par une équipe de six formateurs chevronnés de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM (ESG UQAM), ce programme novateur de 50 heures, articulé autour de 8 grands thèmes, touche aussi bien à l'intelligence émotionnelle qu'à la culture organisationnelle.

« Objectif avenir RBC est fière d'annoncer un don majeur de 400 000 $ sur trois ans, qui permet à l'ESG+ de poursuivre un programme interactif et dynamique qui a fait ses preuves afin d'aider les étudiants, de même que les diplômés, à développer des compétences transversales et leur réseau pour une transition fluide au marché du travail. Voilà notre façon de contribuer à la réussite des jeunes au Québec et à notre prospérité économique », déclare Diane Jacob, membre du Cabinet de campagne de la Fondation UQAM et Vice-présidente régionale, Marché Centre-Sud de Montréal, RBC Banque Royale. »

Joindre encore plus d'étudiants

Grâce à un premier don en 2019 de 300 000 $ de la RBC Fondation, déjà 165 étudiants et récents diplômés de l'UQAM, ont pu bénéficier de ce programme.

« Nous sommes heureux du succès que le programme a eu jusqu'à maintenant. Les participants sont nombreux à témoigner de l'apport complémentaire de ce programme par rapport à leur cursus académique. L'engouement pour l'Accélérateur de carrière ne fait que grandir chaque session et ce don nous permettra de continuer à faire vivre cette expérience unique à nos étudiants et diplômés pour les 3 prochaines années. » explique Aude Clotteau, directrice de l'ESG+ et du développement des affaires de l'ESG UQAM.

Une quatrième cohorte virtuelle

Le lancement de la quatrième cohorte de ce programme a eu lieu hier lors d'une soirée virtuelle, où anciens et nouveaux participants ont pu prendre part à des activités de réseautage. La formule a été complètement adaptée afin d'offrir l'expérience à distance. Dans le contexte actuel, où le marché du travail est en pleine transformation, ce programme ne s'avère que plus pertinent.

À propos de l'ESG+

L'ESG+ est le continuum de services entre l'académique et le monde des affaires de l'ESG UQAM. Elle dessert aussi bien les étudiants et les diplômés que les professionnels et les dirigeants. Ce guichet unique de l'ESG UQAM regroupe la formation et le perfectionnement, la gestion de carrière, les stages et le Réseau des diplômés de l'ESG UQAM. Sa mission ? Écouter, outiller et stimuler la création dans un univers où les nouvelles technologies, les changements sociétaux, l'évolution constante du marché du travail sont vus comme des défis.

