RenoRun réalise la quatrième plus importante ronde de série B de l'histoire canadienne

Le leader des matériaux de construction en ligne poursuivra son expansion sur les marchés américains, y compris à Washington, D.C., à partir d'aujourd'hui

Camion de livraison RenoRun (Groupe CNW/RENORUN)

MONTRÉAL, le 1er févr. 2022 /CNW Telbec/ - RenoRun , une plateforme de commerce électronique spécialisée dans les matériaux de construction et de bâtiment, qui révolutionne présentement le secteur de la construction, a annoncé la clôture d'une série B de 142 millions de dollars américains menée par Tiger Global et Sozo Ventures. De plus, RenoRun a annoncé l'arrivée sur son conseil d'administration de Phil Wickham, fondateur et associé principal de Sozo Ventures.

L'entreprise, qui connaît une croissance rapide, compte maintenant plus de 500 employé⸱e⸱s au Canada et aux États-Unis

Au moyen de sa plateforme numérique, RenoRun aide les entrepreneur⸱e⸱s en construction à accroître l'efficacité de leurs chantiers en planifiant, en se procurant et en se faisant livrer des matériaux de construction sur demande, avec une plus grande prévisibilité et fiabilité. L'entreprise canadienne, fondée en 2017, travaille avec des fabricants, des distributeurs, des fournisseurs et des marques de renom pour fournir des milliers de matériaux de construction, qu'il s'agisse de bois d'œuvre, de gypse, d'isolant, de bardeaux et de revêtements, ou de quincaillerie, de portes, de peinture et plus encore. RenoRun permet aux entrepreneur⸱e⸱s de gérer les commandes de matériaux sur plusieurs chantiers, réduisant ainsi la complexité de travailler avec plusieurs fournisseurs, et personnalise les livraisons en proposant des instructions de dépôt et même du café gratuit! RenoRun offre une solution qui augmente l'efficacité des chantiers en permettant aux entrepreneur⸱e⸱s de se concentrer sur leurs tâches principales et à leurs employé⸱e⸱s de rester sur place et de continuer à travailler. Ceci permet, tant pour les entrepreneur⸱e⸱s que pour les propriétaires, d'économiser des milliers de dollars en frais de main-d'œuvre par projet.

Les nouveaux investisseurs incluent Investissement Québec, SE Ventures, le Fonds pour les femmes en technologie et le Fonds de croissance en coinvestissements de BDC Capital, Fifth Wall, Desjardins Capital, Nicola Wealth, Exportation et développement Canada (EDC) et TriplePoint Capital. Des investisseurs existants de RenoRun ont également participé à l'aventure, notamment ScaleUP Ventures, Obvious Ventures, Inovia Capital, Real Ventures, Maple VC et Silicon Valley Bank. De plus, RenoRun est ravie d'accueillir des cadres de GGV, Opendoor et Sonder, ainsi que les fondateurs de Goodfood, comme investisseurs(-euses) stratégiques dans ce tour de table.

Les contraintes de la chaîne d'approvisionnement mondiale, combinés aux retards dans la livraison des matériaux de construction, ont imposé de lourds inconvénients aux rénovateurs(trices) résidentiel⸱le⸱s et aux entrepreneur⸱e⸱s. Alors que les retards devraient perdurer en 2022 et continuer à représenter un défi constant pour les entrepreneur⸱e⸱s, RenoRun aide à réduire le stress lié à la gestion de multiples fournisseurs et à l'approvisionnement en matériaux, permettant ainsi aux constructeurs(trices) et à leurs équipes de se concentrer sur la construction.

« Nous avons créé cette entreprise avec la simple mission de rendre la vie des entrepreneur⸱e⸱s plus facile efficace. Ces derniers(ères) sont des chefs d'entreprise qui jonglent avec une énorme quantité de tâches sur une base hebdomadaire. Notre objectif est de leur faire gagner du temps et de les aider à développer leurs activités à long terme en créant la marque la plus axée sur les entrepreneur⸱e⸱s au monde, » explique Eamonn O'Rourke, cofondateur et PDG. « Je suis incroyablement fier de notre équipe, qui a contribué à notre expansion sur six marchés au Canada et aux États-Unis. Grâce à notre nouveau financement mené par Tiger Global et Sozo Ventures, nous sommes en mesure de passer à la vitesse supérieure et de devenir le premier choix de chaque entrepreneur⸱e en Amérique du Nord. »

Griffin Schroeder, partenaire chez Tiger Global, ajoute : « RenoRun a simplifié la chaîne d'approvisionnement pour les constructeurs(trices) et a créé une plateforme d'achat et de livraison plus efficace. »

Phil Wickham, fondateur et associé principal chez Sozo Ventures, rajoute: «RenoRun chamboule l'immense et inefficace industrie de la logistique de construction et l'excitation des clients envers sa plateforme est la meilleure preuve de ce que RenoRun apporte sur le marché»

Après avoir passé plus de 20 ans dans le secteur de la construction en Irlande, en Australie et finalement au Canada, O'Rourke a constaté le besoin d'une livraison rapide des matériaux. Par conséquent, il a fondé RenoRun en 2017, aux côtés de ses cofondateurs(trices). Depuis, l'entreprise a révolutionné l'industrie de la construction dans des villes telles que Boston, Chicago, Philadelphie, Toronto, Montréal et, à partir d'aujourd'hui, Washington, D.C. L'entreprise, dont le siège social se trouve à Montréal, compte désormais plus de 500 employé⸱e⸱s. Pour plus d'informations sur RenoRun, veuillez visiter le www.renorun.com ou télécharger l'application RenoRun sur Android ou iOS.

À propos de RenoRun

RenoRun est la principale plateforme de commerce électronique pour les matériaux de construction et de bâtiment, révolutionnant le secteur de la construction. Nous permettons aux spécialistes de la construction, aux entrepreneur⸱e⸱s et aux rénovateurs(trices) de construire le monde qui nous entoure au moyen de la technologie.

RenoRun est née en 2017 avec le constat que les entrepreneur⸱e⸱s et leur personnel passent trop de temps loin de leurs chantiers à se procurer des matériaux. Avant de développer le concept, les cofondateurs(-trices), trois vétérans de l'industrie de la construction, allaient se stationner devant différentes quincailleries de la région de Montréal et comptaient les personnes qui arrivaient en bottes de travail, au volant de fourgonnettes et de camionnettes. Leurs observations leur ont permis de conclure que plus d'un millier d'entrepreneur⸱e⸱s et de travailleurs(euses) de la construction circulaient dans les quincailleries de Montréal à chaque heure. Avec ces données en main, ils ont décidé de se lancer dans la réalisation de leur mission : mieux servir les entrepreneur⸱e⸱s et révolutionner l'industrie de la construction.

RenoRun compte actuellement 500 employé⸱e⸱s, dans six marchés aux États-Unis et au Canada. Son siège social est situé à Montréal (Québec), avec des bureaux additionnels à Toronto (Ontario), Omaha (Nebraska) et Chicago (Illinois). Nous sommes fiers(ères) d'être la marque la plus axée sur les entrepreneur⸱e⸱s au monde et sommes motivé⸱e⸱s par la conviction que les spécialistes de la construction méritent de gagner du temps et de se concentrer sur leur travail.

