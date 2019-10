Rennes et Saint-Malo s'invitent au Québec du 30 septembre au 4 octobre

QUÉBEC, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Conduite par l'Union des Entreprises d'Ille-et-Vilaine ( UE35 ) et associant les acteurs institutionnels de Rennes et de Saint-Malo, une importante délégation économique et institutionnelle se rend à Montréal et Québec du 29 septembre au 4 octobre 2019, à l'occasion des 20e rencontres internationales de l'UE35. Cette délégation de 170 personnes est composée de dirigeants d'entreprises de toutes tailles (PME et grands groupes) et tous les secteurs économiques, de start-up, d'élus et d'acteurs du tourisme, illustrant la diversité de la communauté entrepreneuriale de la région.

Un programme riche et multisectoriel

La délégation de l'UE35 va mettre à profit son séjour à Montréal et Québec pour rencontrer des entreprises phares du Québec et de ses filières d'excellence. Le programme intègre ainsi la visite de plusieurs fleurons de l'industrie québécoise dans des secteurs clés pour l'économie bretonne, tels que l'agroalimentaire, les industries culturelles et créatives, le numérique, la cybersécurité, la santé et les nouvelles mobilités.

Une délégation institutionnelle conduite par Rennes Métropole développera un programme de rencontre spécifique, centré notamment sur les problématiques de mobilités intelligentes. Des entretiens avec les élus des villes de Montréal et de Québec sont ainsi prévues.

Par ailleurs, Destination Rennes société publique en charge de la promotion économique et touristique de Rennes, organisera des rencontres techniques avec les organismes qui animent la communauté économique et touristique du Québec.

Enfin, deux missions sectorielles, labélisées dans le cadre du fonds franco-québécois de coopération décentralisé ( FFQCD ) et cofinancées par le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères français et Rennes Métropole, sont organisées parallèlement :

La première, sur le thème des mobilités électriques et intelligentes (du 30 septembre au 2 octobre), initiée par le pôle de compétitivité ID4Car , qui sera accompagné d'une dizaine d'entreprises membre de son réseau. Un agenda spécifique à Montréal et Québec, dédié aux transports électriques et intelligents, est spécialement prévu pour eux et a été conçu en partenariat avec la grappe industrielle Propulsion Québec .

le pôle de compétitivité , qui sera accompagné d'une dizaine d'entreprises membre de son réseau. Un agenda spécifique à Montréal et Québec, dédié aux transports électriques et intelligents, est spécialement prévu pour eux et a été conçu en partenariat avec la grappe industrielle . La seconde, en sciences de la vie et nouvelles technologies (du 2 au 4 octobre) : les pôles de compétitivité bretons Images et Réseaux et ID2Santé organisent en partenariat avec le créneau Québec Vitae une mission économique dans la Capitale Nationale sur le thème de la santé connectée. Le programme s'intègre à la première journée Innovation et Partenariats de l'Institut de Cardiologie et Pneumologie de Québec ( IUCPQ ) qui se tient le 2 octobre et auquel plusieurs entreprises et chercheurs bretons interviennent. Il se poursuit ensuite avec deux jours de rencontres professionnelles et visites d'entreprises et d'établissements de santé de Québec.

Pour en savoir plus : https://www.images-et-reseaux.com/agenda/patient360-accueil-dune-delegation-quebecoise/

Des coopérations étroites entre le Québec, Rennes et Saint-Malo

L'organisation de cette délégation fait suite à la visite du maire de Québec, Régis Labeaume, qui s'est rendu à Rennes en novembre 2018 dans le cadre d'une mission en France. A l'occasion de son déplacement dans la capitale bretonne, il a invité les membres de l'UE35 à se rendre au Québec en 2019 pour y organiser leurs prochaines rencontres internationales.

La dynamique de coopération entre Rennes, Saint-Malo et le Québec remonte à 2013. Elle s'est illustrée dans le domaine du numérique avec la signature d'un protocole pour organiser les deux premières éditions d'Opportunités Digitales à Rennes d'abord, puis à Québec l'année suivante.

S'en est suivi la mise en œuvre de nombreux projets de coopération dans des domaines variés :

Industries culturelles et créatives : avec un accord entre l'Institut b<>com et la Société des Arts Technologiques ( SAT ) de Montréal d'une part, et Québec International d'autre part.

avec un accord entre l'Institut et la Société des Arts Technologiques ( ) de Montréal d'une part, et d'autre part. Tourisme d'affaires : au travers d'une collaboration entre le centre des congrès de Québec et Destination Rennes.

au travers d'une collaboration entre le centre des congrès de Québec et Destination Rennes. Ainsi que plusieurs projets de coopération décentralisée (FFQCD) sur des thématiques prometteuses : santé et nouvelles technologies, innovation et usages alimentaire, culture vidéoludique, économie sociale, mobilités intelligentes, etc..

Cette relation privilégiée a donné lieu au recrutement depuis 2011 d'un volontaire international en entreprise (VIE), chargé des relations Québec/Rennes Saint-Malo. Son rôle est de détecter des opportunités pour réaliser de nouveaux projets de coopération entre la Bretagne et le Québec et de faciliter les prises de contacts avec les entreprises locales de part et d'autre de l'Atlantique (ce VIE est actuellement hébergé à Québec International).

Pour en savoir plus sur le programme de l'UE35 : https://www.ue35.fr/nos-evenements/rencontres-internationales/quebec-2019/

