OTTAWA, ON, le 27 nov. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a officiellement lancé le Réseau canadien d'information sur la salubrité des aliments (RCISA), une nouvelle plateforme de salubrité des aliments qui aidera les experts en salubrité des aliments de partout au pays à travailler ensemble pour mieux anticiper et détecter les problèmes liés à la salubrité des aliments et les maladies d'origine alimentaire ainsi que d'y répondre.

Le réseau nouvellement mis en place est le premier centre canadien de données sur les essais en laboratoire qui est partagé par les organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux (FPT), ce qui permet aux partenaires de la salubrité des aliments de partout au Canada d'avoir accès aux données les plus complètes et les plus récentes sur la salubrité des aliments.

Le RCISA, dirigé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), fournit de nouveaux outils numériques, comme l'analyse de l'environnement, les rapports automatisés sur la salubrité des aliments et le partage de logiciels d'analyse. Ces outils appuieront une gestion efficace et efficiente des éclosions et des urgences complexes et rapides de salubrité des aliments à l'échelle de plusieurs administrations au Canada.

En exploitant le pouvoir de partage des données, le RCISA donne à l'ACIA et à ses partenaires l'occasion de recevoir des mises en garde plus tôt sur les questions de salubrité des aliments et favorise un effort de réponse plus coordonné pour ces incidents. Cette approche proactive et préventive contribuera à réduire l'incidence potentielle des maladies et des intoxications d'origine alimentaire chez les Canadiens.

Nous nous efforçons de protéger les Canadiens contre les maladies d'origine alimentaire. Au moyen du RCISA, les partenaires de la salubrité des aliments partout au Canada travaillent ensemble pour protéger l'approvisionnement alimentaire du Canada grâce à un meilleur partage et à une meilleure analyse des données. Grâce à nos investissements dans l'innovation, le RCISA améliorera notre capacité à répondre aux questions liées à la salubrité des aliments.

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé

La salubrité des aliments constitue une importante priorité pour le gouvernement de l'Ontario. Le partage rapide des données et des renseignements sur les maladies d'origine alimentaire est essentiel pour prévenir les éclosions dans notre province et dans tout le pays. Nous nous réjouissons à la perspective d'une collaboration accrue avec nos partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux par l'intermédiaire de ce réseau d'information de pointe pour appuyer la salubrité des aliments dans le cadre de notre système plus vaste visant à protéger la santé du public.



- L'honorable Ernie Hardeman, ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario

Le RCISA est dirigé par l'ACIA et exécuté en collaboration avec l'Agence de la santé publique du Canada , Santé Canada et les partenaires provinciaux et territoriaux.





, Santé et les partenaires provinciaux et territoriaux. À ce jour, le RCISA a 15 organismes partenaires FPT participant au réseau, représentant 10 provinces et territoires et 3 ministères fédéraux.





La vision du RCISA a été formée à la suite de l'éclosion de listériose en 2008 qui a tragiquement coûté la vie à 22 Canadiens. À la suite de l'éclosion d'origine alimentaire, le gouvernement du Canada a nommé un enquêteur indépendant, qui a recommandé l'établissement d'un réseau FPT intégré pour mieux répondre aux urgences futures en matière de salubrité des aliments.

