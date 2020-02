Renforcement des liens entre le Québec et la francophonie canadienne : améliorations au Programme d'appui à la francophonie canadienne et lancement d'un premier appel à projets en 2020

QUÉBEC, le 4 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la démarche de rapprochement des francophonies canadiennes amorcée par le gouvernement du Québec, la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Mme Sonia LeBel, annonce plusieurs améliorations au Programme d'appui à la francophonie canadienne (PAFC) et le lancement d'un premier appel à projets pour des partenariats entre des organismes du Québec et de la francophonie canadienne.

Le gouvernement du Québec investit, chaque année, plus de 2 millions de dollars pour le renforcement des liens entre le Québec et la francophonie canadienne. Les améliorations apportées au PAFC maintiendront cet effort. Elles simplifieront également le processus pour les organismes qui élaborent des projets pour renforcer les liens entre les Québécois et les francophones et francophiles du Canada, faire prospérer les communautés francophones et acadiennes, promouvoir et encourager l'utilisation du français au Canada ou encore renforcer l'adhésion à une francophonie inclusive à l'échelle pancanadienne.

Cette nouvelle version du PAFC permettra désormais aux organismes de demander une subvention qui pourra couvrir jusqu'à 80 % des dépenses admissibles de leur projet. Les organismes profiteront aussi d'un processus plus souple, simple et rapide de dépôt et d'analyse de leurs demandes, adapté aux différents types de projets, grâce à la nouvelle structure du programme, sous forme de volets : missions exploratoires, transferts d'expertise, partenariats et initiatives d'organismes pancanadiens.

Les organismes du Québec et de la francophonie canadienne qui désirent déposer une demande de subvention sont invités à le faire du 1er au 29 février 2020, pour les projets de partenariat qui débuteront entre le 1er avril et le 30 septembre 2020. Un second appel à projets aura lieu à la fin de l'été 2020 pour les projets qui débuteront entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021. Les autres types de demandes peuvent être déposés en tout temps.

Par le PAFC et son volet Coopération intergouvernementale, le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes continuera aussi à soutenir des projets conjointement avec les gouvernements des autres provinces et des territoires du Canada avec lesquels des accords ont été conclus en ce sens.

Citation :

« Le Programme d'appui à la francophonie canadienne nous permet de soutenir ceux qui, au quotidien, font vivre la relation entre les Québécois et Québécoises et les francophones et francophiles de partout au Canada. Ces bonifications marquent, dès maintenant, l'engagement du gouvernement du Québec envers la francophonie canadienne et constituent une étape importante vers le Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes des 16 et 17 juin prochains. »

Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Programme d'appui à la francophonie canadienne

Le PAFC appuie financièrement des activités mises en place par des organismes du Québec, en partenariat avec des organismes francophones ou francophiles d'ailleurs au Canada. Ces activités touchent divers secteurs d'intervention tels que l'éducation (du primaire au postsecondaire), le développement économique, la santé, la petite enfance, la jeunesse, l'immigration, la justice, la culture, les communications, la condition féminine, la diversité et l'inclusion, les aînés ainsi que l'environnement.

Le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes administre des programmes en matière de francophonie canadienne depuis le milieu des années 1980.

Pour plus d'information :

https://www.sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/soutien-financier/index.asp

