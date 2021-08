Nourri par la rigueur des peintres de la Renaissance, mais aussi attiré par les audaces de Picasso et de Dali, il pratique le clair-obscur, le surréalisme puis l'art abstrait et explore diverses avenues en nouvel art figuratif, avant de donner naissance en 1981 à sa propre école, l' extra-réalisme, ce style de peinture aux frontières de l'abstrait et du figuratif qui propose un foisonnement de formes et de couleurs reposant à la fois sur la vigueur fougueuse du geste et sur les subtilités d'une technique alliant l'huile à l'encre.

Peintre prolifique mais également photographe de talent, il apporte la vision du peintre à la photographie, et l'œil du photographe à sa peinture.

Fasciné par les gens, Després se considère comme un éveilleur et un messager en tant qu'artiste peintre. Profondément immergé dans l'univers artistique, il demeure cependant solidement ancré dans la réalité politique et sociale de notre époque et de notre environnement.

Un tableau comme Le Cri de Després, clin d'œil et hommage au tableau de Munch, exprime l'angoisse de l'humanité face à ce virus venu de nulle part, la profonde peur et l'immense rage qui nous plonge dans la noirceur de l'incertitude.

La publication Horses comporte des œuvres qui parlent de ce qui se passe sur notre planète à l'heure actuelle, depuis la fragilisation des institutions démocratiques jusqu'à celle de notre environnement.

L'artiste a été le sujet de l'ouvrage DESPRÉS, du critique d'art Guy Robert, publié en six langues et gagnant d'un prestigieux prix international. L'auteur était un historien d'art réputé, docteur en esthétique de l'Université de Paris, fondateur du tout premier Musée d'Art Contemporain au Canada. DESPRÉS est le dernier livre qu'il a signé.

Depuis 1980, les œuvres de René Després ont été exposées à Montréal, Paris, Monaco, Beijing, Manille, Milan, Tokyo, Londres, New York et Dubaï. Nombre de ses tableaux font aujourd'hui partie de grandes collections américaines et européennes à côté des Renoir, des Kandinsky, des Picasso et des Pollock, des Borduas et des Riopelle. En 1999, il s'est vu remettre la médaille du Grand Prix Gutenberg pour le livre d'art DESPRÉS.

La famille recevra les condoléances le jeudi 26 Aout 2021 de 13h à 15h au complexe funéraire :

Urgel Bourgie Athos

2500, avenue des Perron , Auteuil, Laval, (Québec) H7J 1G5

SOURCE Les Éditions Jean Renoir jr