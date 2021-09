Rendez-vous sur la Station spatiale internationale

Voyageurs stellaires : la vie en orbite, premier épisode de la production, nous fait découvrir les astronautes Anne McClain, David Saint-Jacques, Christina Koch et Nick Hague alors qu'elles et ils doivent affronter la désorientation liée à l'apesanteur et réagir à des situations potentiellement catastrophiques en mettant à profit leurs années d'entraînement. Les spectatrices et spectateurs vivront le caractère extrême de l'expérience unique vécue par les astronautes.

Grâce à la projection à 3600 sur les dômes, toutes et tous vivront une expérience immersive riche en émotions en famille ou entre ami.e.s. Sans oublier les nouveaux projecteurs de types laser qui augmentent significativement la résolution des images et offrent une luminosité dix fois supérieure pour explorer les beautés de l'espace dans toute leur splendeur.

Cette première partie préparera les aventuriers et aventurières à la suite du film, qui paraîtra en 2022 : la sortie dans l'espace.

Le film Voyageurs stellaires : la vie en orbite sera à l'affiche dès le 28 septembre au Planétarium Rio Tinto Alcan. Pour connaître l'horaire des films.

Pochette de presse numérique : https://bit.ly/Voyageurs_stellaires

À propos de Voyageurs stellaires : la vie en orbite

Voyageurs stellaires : la vie en orbite a été écrit et réalisé par Félix Lajeunesse et Paul Raphaël. Il a été produit avec la collaboration du laboratoire national américain de l'ISS, de la NASA, de l'Agence spatiale canadienne, de l'Agence spatiale européenne, de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale et de la Société d'État de Roscosmos pour les activités spatiales.

Prix et distinctions :

Primetime Emmy Award 2021 - Lauréat : Programme interactif exceptionnel

Infinity Festival 2019 - Lauréat : Prix Monolith (caméra conçue pour les activités intravéhiculaires)

Lumiere Technology Award 2019 - Lauréat : Prix spécial Impact through innovation (caméra conçue pour les activités intravéhiculaires)

À propos d'Espace pour la vie

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

