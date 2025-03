Rendez-vous FADQ - Relève agricole : des témoignages inspirants

Sous l'angle de la recherche, Fanny Lepage, professeure agrégée au Département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval, a brossé un portrait de l'établissement agricole et de ses enjeux.

Trois jeunes de la relève agricole ont également joint leur voix pour partager leur parcours entrepreneurial, soit Jean-Philippe Jolin de Caprijol inc. (Chaudière-Appalaches), Sarah Genest de la Ferme Lait'xcellence (Bas-Saint-Laurent) et Michaël Tougas de la Ferme La Rosace S.E.N.C. (Montérégie). Chacun d'eux a fait part de son cheminement depuis le démarrage de son entreprise jusqu'à aujourd'hui, de son mode d'établissement, de sa vision, de ses valeurs et des clés de sa réussite.

Ont également pris la parole messieurs André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, et Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec.

« Soutenir la relève agricole est une priorité de votre gouvernement. Le Rendez-vous FADQ a permis la tenue d'échanges enrichissants sur les meilleures façons d'accompagner ceux et celles qui souhaitent se lancer en affaires. Je félicite les organisateurs et organisatrices pour cette quatrième édition qui a su mettre en lumière des solutions porteuses pour l'agriculture d'aujourd'hui et de demain. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Ce Rendez-vous a permis le dialogue avec les productrices et les producteurs sur les enjeux de la relève en agriculture. En mettant l'accent sur ce que nous savons aujourd'hui, nous pourrons mieux nous outiller en vue de perspectives meilleures pour l'avenir. Nos conférenciers ont été très généreux dans leur partage. Souhaitons que ces témoignages puissent en inspirer d'autres à se lancer en agriculture. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole

