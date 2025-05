Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec : Une édition spéciale « en mode express » pour outiller les entreprises de la région en période d'incertitude

CHIBOUGAMAU, QC, le 6 mai 2025 /CNW/ - La Société d'aide au développement des collectivités (SADC) Chibougamau-Chapais, en collaboration avec l'Administration régionale Baie-James (ARBJ) et la Ville de Chibougamau, est heureuse d'annoncer la tenue d'une édition spéciale « en mode express » du Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec. L'événement a été rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

Organisé le mercredi 28 mai prochain, cet événement 100% virtuel d'une durée de quatre heures aura pour objectif de poursuivre l'accompagnement et la formation des entreprises de la région en matière de gestion des ressources humaines.

Renforcer le rôle des ressources humaines en période d'incertitude économique et géopolitique

Les employeurs du Nord-du-Québec évoluent actuellement dans une conjoncture économique et géopolitique plus complexe que jamais. En plus de relever des défis récurrents, notamment la pénurie de main-d'œuvre et la rétention des talents, ceux-ci doivent composer avec l'incertitude découlant des relations commerciales tumultueuses avec les États-Unis.

C'est dans ce contexte que le Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec a mis sur pied une édition condensée, organisée en marge de l'événement original, visant à renforcer le rôle des ressources humaines et à aider les entreprises de la région à naviguer les défis par l'adoption des meilleures pratiques.

Une programmation qui met l'accent sur l'application concrète des compétences acquises

Avec les années, le Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec s'est établi comme un incontournable et comme une référence au sein de la communauté d'affaires de la région. La programmation de cette édition « en mode express » a été pensée pour offrir aux gestionnaires des mesures concrètes pouvant être mises en place rapidement au sein de leur organisation.

Emilie Pelletier , CRHA et Didier Dubois , CRHA démontreront que dans un contexte marqué par l'accélération des transformations, la rareté de main-d'œuvre et les défis économiques, les personnes occupant des fonctions de gestion des ressources humaines doivent s'établir comme des partenaires stratégiques. Les conférencier.ère.s exploreront comment les RH peuvent devenir un levier stratégique pour atteindre les objectifs d'affaires et comment utiliser les principes du marketing pour mieux positionner les services RH à l'interne.

Stéphane Simard CRHA, CSP explorera la question du désengagement des employés et proposera l'innovation collaborative comme remède à cet enjeu. Les participant.e.s apprendront comment éliminer les barrières à la collaboration et mettre en place les conditions nécessaires pour bâtir la confiance au sein de leurs équipes.

Afin de garantir une expérience d'apprentissage plus engageante, collaborative et dynamique, les participant.e.s auront également l'opportunité de participer à un atelier interactif pour mettre en application les connaissances acquises et explorer des pistes de solution potentielles pour leur organisation respective.

Pour consulter la programmation et pour connaître les modalités d'inscription, visitez : https://rvenordqc.ca/

« La SADC Chibougamau-Chapais croit fermement que l'investissement dans le capital humain est essentiel pour la prospérité à long terme de notre région. Le monde des affaires évolue rapidement, et en période d'incertitude, nous devons tout mettre en œuvre pour appuyer les entreprises du Nord-du-Québec. Ce Rendez-vous des employeurs en mode express est une occasion unique pour les gestionnaires de la région de développer leurs compétences en gestion des ressources humaines et de bâtir des équipes solides et engagées. »

- Annie Potvin, directrice générale, SADC Chibougamau-Chapais

« L'Administration régionale Baie-James reconnaît l'importance cruciale d'épauler nos entreprises dans un contexte économique en constante évolution. Nous sommes convaincus que cet événement unique apportera un soutien concret aux employeurs de la région en leur fournissant les connaissances et les outils nécessaires pour mobiliser leurs employés. »

- Marie-Claude Brousseau, directrice générale, Administration régionale Baie-James

« La Ville de Chibougamau prospère grâce à ses entreprises. Cette édition 100% en virtuel du Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec contribuera à l'apprentissage et à l'adoption de meilleures pratiques au sein de nos organisations, favorisant le dynamisme de notre économie. »

- Manon Cyr, mairesse de la Ville de Chibougamau

À propos de la Société d'aide au développement des collectivités Chibougamau-Chapais

Depuis plus de 35 ans, la SADC Chibougamau-Chapais a pour mission de stimuler la participation de la collectivité de Chibougamau-Chapais dans la prise en charge de son avenir. Elle participe à mettre sur pied de nouvelles entreprises dynamiques et contribue à développer les entreprises existantes en permettant la consolidation ou l'expansion de leurs services par le biais de services techniques et financiers.

À propos du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale soutient la participation de la population, des entreprises, des organismes et des communautés au développement et à la prospérité du Québec. Il accompagne ses clientèles, favorise leur autonomie et offre un accès simplifié aux services gouvernementaux. Le Ministère offre aussi des services relatifs à la main-d'œuvre, à l'emploi, à l'assistance sociale, à l'assurance parentale, à l'action communautaire et bénévole ainsi qu'aux registres de l'État, dont le registre des entreprises et le registre de l'état civil. Dans la région du Nord-du-Québec, tout comme dans le reste du territoire québécois, les citoyens et les entreprises peuvent accéder à une multitude de services gouvernementaux offerts dans les bureaux de Services Québec.

À propos de l'Administration régionale Baie-James

L'Administration régionale Baie-James agit au bénéfice des Jamésiens pour toute question relative au développement régional. À ce titre, elle est l'interlocutrice privilégiée auprès du gouvernement. Elle soutient la concertation des partenaires et donne des avis au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Également, elle établit des ententes avec les ministères et organismes gouvernementaux impliqués dans le développement régional, en vue d'exercer certains pouvoirs et responsabilités quant à la mise en œuvre de priorités régionales et pour adapter les actions et les programmes gouvernementaux aux particularités régionales.

À propos de la Ville de Chibougamau

Située au nord du 49e parallèle, au cœur de la forêt boréale, Chibougamau est une ville jeune avec une longue et riche histoire. Marquée par son héritage minier et forestier, cette histoire façonne encore aujourd'hui son identité, sa culture et son avenir. Longtemps perçue comme une ville éphémère liée à l'exploitation des ressources, Chibougamau se redéfinit. Elle affirme aujourd'hui sa volonté d'être une communauté vivante et enracinée, portée par un dynamisme économique, culturel et social renouvelé. Territoire accueillant et en plein essor, Chibougamau offre un milieu de vie distinctif, alliant développement durable et accès privilégié à la nature.

SOURCE Société d'aide au développement des collectivités Chibougamau-Chapais

Contact média: Dominic Blais, Conseiller principal, Hill & Knowlton, [email protected]