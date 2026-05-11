Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec : Une 9e édition de retour en présentiel pour outiller les gestionnaires face aux nouveaux défis RH

La 9 e édition du RVE du Nord-du-Québec se tiendra en présentiel le 27 mai 2026 au Club de Golf de Chibougamau-Chapais

Trois thématiques d'actualité pour outiller concrètement les organisations du territoire

CHIBOUGAMAU, QC, le 11 mai 2026 /CNW/ - La santé mentale des gestionnaires, la cohabitation de quatre générations au travail et les stratégies d'entrepreneuriat sont au cœur de la 9e édition du Rendez-vous des employeurs (RVE) du Nord-du-Québec, organisée le 27 mai 2026 au Club de Golf de Chibougamau. L'événement est présenté par la Société d'aide au développement des collectivités (SADC) Chibougamau-Chapais, en collaboration avec l'Administration régionale Baie-James (ARBJ) et la Ville de Chibougamau. L'événement a été rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

Afin de pouvoir connecter davantage avec le public, le RVE est de retour en présentiel cette année. La journée réunira gestionnaires, professionnels RH et entrepreneurs de la région autour de conférences et d'ateliers pratiques, en plus d'offrir des moments de réseautage et une remise de prix.

La programmation aborde trois enjeux qui touchent de plus en plus les entreprises et organisations de la région : la pression croissante sur la santé mentale des gestionnaires, les défis liés à la gestion d'équipes multigénérationnelles et le développement des compétences en leadership et en entrepreneuriat.

Programmation

Clara Demers et Marie-Eve Proulx, toutes deux membres de l'équipe conseils en ressources humaines chez Raymond Chabot Grant Thornton, traiteront de la cohabitation intergénérationnelle en milieu de travail. Leur présentation portera sur les attentes distinctes des Baby-boomers, de la Génération X, des Millénariaux et de la Génération Z, ainsi que sur des approches pour favoriser la collaboration entre ces groupes.

Julian Giacomelli, fondateur de Heart of Impact Leadership, animera un atelier interactif sur la gestion et l'entrepreneuriat. Les participants y exploreront des stratégies de leadership et de gestion applicables en contexte régional.

Marie-France Marin, professeure et chercheure en neuropsychologie, présentera une conférence sur la santé mentale des gestionnaires. Elle abordera les facteurs qui mènent à un stress accru au travail et partagera les actions nécessaires afin de combattre les sources de stress.

La journée comprend également la remise des prix LES REMARQUABLES et le dîner.

Inscription

Les billets sont disponibles au coût de 85 $ par personne sur le site rvenordqc.ca. La capacité est limitée à 100 personnes.

Citations

« Mettre à jour ses connaissances en gestion des ressources humaines, c'est se donner les moyens d'agir face aux transformations du marché du travail. Le Rendez‑vous des employeurs du Nord‑du‑Québec offre l'occasion de proposer des solutions concrètes et adaptées à la réalité nordique pour répondre aux enjeux majeurs auxquels les entreprises sont confrontées. Ces échanges sont essentiels pour soutenir les employeurs, renforcer l'attraction et la rétention de la main‑d'œuvre et bâtir des milieux de travail plus innovants et plus humains. J'invite les employeurs de la région à y participer en grand nombre! » -- Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la Capitale-Nationale

« Au nom de la Société d'aide au développement des collectivités Chibougamau-Chapais, c'est avec fierté que nous vous accueillons de nouveau en présentiel pour cette journée entièrement dédiée aux employeurs, aux gestionnaires en ressources humaines et aux entrepreneurs de notre région. Cette année, ce grand rendez-vous met l'accent sur l'importance de la santé mentale, la gestion du changement et les différentes générations. Il est essentiel que les entreprises soient outillées pour relever ces défis. Ce sera assurément une journée de conférences stimulantes pour celles et ceux qui y participeront! » -- Annie Potvin, directrice générale, SADC Chibougamau-Chapais

« Nous sommes fiers d'accueillir à nouveau cet événement à Chibougamau. Le développement passe d'abord et avant tout par les femmes et les hommes qui choisissent d'y vivre, d'y travailler et d'y bâtir des organisations fortes. À ce titre, les employeurs du Nord-du-Québec jouent un rôle essentiel non seulement dans notre économie, mais aussi dans la vitalité de notre communauté. Ce rendez-vous est important parce qu'il permet aux participants de s'arrêter, de réfléchir et d'échanger avec des collègues qui vivent des réalités similaires. Je suis convaincue qu'ils repartiront avec des idées concrètes! » -- Nichèle Compartino, mairesse de la Ville de Chibougamau

« Dans un contexte où les enjeux de main-d'œuvre, d'attraction et de rétention sont bien réels dans nos milieux, il est essentiel de créer des espaces pour se rassembler, échanger et bâtir des solutions concrètes. Le Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec reflète cette volonté collective de renforcer nos pratiques, d'innover et de s'adapter aux réalités propres à notre territoire. Nous sommes fiers de soutenir cette initiative qui contribue directement à des milieux de travail plus attractifs, inclusifs et durables. » -- Marie-Claude Brousseau, directrice générale, Administration régionale Baie-James

À propos de la Société d'aide au développement des collectivités Chibougamau-Chapais

Depuis plus de 35 ans, la SADC Chibougamau-Chapais a pour mission de stimuler la participation de la collectivité de Chibougamau-Chapais dans la prise en charge de son avenir. Elle participe à mettre sur pied de nouvelles entreprises dynamiques et contribue à développer les entreprises existantes en permettant la consolidation ou l'expansion de leurs services par le biais de services techniques et financiers.

À propos du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale soutient la participation de la population, des entreprises, des organismes et des communautés au développement et à la prospérité du Québec. Il accompagne ses clientèles, favorise leur autonomie et offre un accès simplifié aux services gouvernementaux. Le Ministère offre aussi des services relatifs à la main-d'œuvre, à l'emploi, à l'assistance sociale, à l'assurance parentale, à l'action communautaire et bénévole ainsi qu'aux registres de l'État, dont le registre des entreprises et le registre de l'état civil. Dans la région du Nord-du-Québec, tout comme dans le reste du territoire québécois, les citoyens et les entreprises peuvent accéder à une multitude de services gouvernementaux offerts dans les bureaux de Services Québec.

À propos de l'Administration régionale Baie-James

L'Administration régionale Baie-James agit au bénéfice des Jamésiens pour toute question relative au développement régional. À ce titre, elle est l'interlocutrice privilégiée auprès du gouvernement. Elle soutient la concertation des partenaires et donne des avis au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Également, elle établit des ententes avec les ministères et organismes gouvernementaux impliqués dans le développement régional, en vue d'exercer certains pouvoirs et responsabilités quant à la mise en œuvre de priorités régionales et pour adapter les actions et les programmes gouvernementaux aux particularités régionales.

À propos de la Ville de Chibougamau

Située au nord du 49e parallèle, au cœur de la forêt boréale, Chibougamau est une ville jeune avec une longue et riche histoire. Marquée par son héritage minier et forestier, cette histoire façonne encore aujourd'hui son identité, sa culture et son avenir. Longtemps perçue comme une ville éphémère liée à l'exploitation des ressources, Chibougamau se redéfinit. Elle affirme aujourd'hui sa volonté d'être une communauté vivante et enracinée, portée par un dynamisme économique, culturel et social renouvelé. Territoire accueillant et en plein essor, Chibougamau offre un milieu de vie distinctif, alliant développement durable et accès privilégié à la nature.

Source : Société d'aide au développement des collectivités Chibougamau-Chapais

SOURCE Le Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec

Contact média : Léa-Maude Moisan, Assistante conseillère, Burson, [email protected]