Rendez-Vous de la Drag - Une première au Canada - Convention de drags au Québec en mai 2023

MONTRÉAL, le 1er août 2022 /CNW/ - Les Rendez-Vous de la Drag, toute première convention de la culture Drag au Québec et au Canada, se tiendront les 27 et 28 mai 2023, à Montréal. Lors de cet événement festif et rassembleur, des dizaines d'artistes drags de toute forme se réuniront sous un même toit, animant et colorant leur kiosque de leur personnalité, pour rencontrer les fans, discuter avec elleux et bien sûr, capter ces moments avec des photos souvenirs. Les détails concernant l'endroit où se tiendra l'événement, l'inscription pour les artistes ainsi que l'achat de billets pour le public seront dévoilés prochainement.