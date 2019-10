Rendez-vous de l'écocitoyen corporatif, 25 octobre 2019

Les entreprises PRANA , Air Transat , Groupe ALDO , Archex , Moneris Solutions , LUXIA INNOVATION et Caisse Desjardins de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent , ainsi que les représentants de DESTL , MOBA - mobilité alternative et des services municipaux de l'arrondissement de Saint-Laurent , étaient réunis pour partager leurs expériences en la matière et proposer, à près d'une centaine d'entrepreneur(e)s et gestionnaires présents, des solutions afin qu'ils puissent aussi poser #1geste pour la planète. Toute l'information au : www.rdvecocitoyen.ca .

Saint-Laurent, territoire durable

« À ceux et celles qui sont venus pour s'informer, démarrer et mettre en action un plan de développement durable ou une initiative en développement durable dans leur entreprise, je vous dis : bienvenue dans l'équipe!, a déclaré M. Alan DeSousa, FCPA, FCA, maire de Saint-Laurent. On comptait, en 2018, quelque 170 entreprises sur le territoire ayant lancé des démarches et projets de développement durable. Je sais que nous pouvons faire mieux. À Saint-Laurent, nous avons une véritable culture d'innovation et de collaboration. Nous avons un milieu des affaires tissé serré. Servez-vous-en. Je suis sûr, que tous ensemble, nous ferons une différence. »

Saint-Laurent figure parmi les collectivités les plus actives, aujourd'hui, dans l'application de politiques de développement durable au Québec et au Canada. Depuis 2004, Saint-Laurent s'est doté d'une vision en matière de développement durable, qui s'est manifestée dans des plans triennaux de plus en plus ambitieux à chaque renouvellement (un système de gestion environnementale, la certification ISO 14001, un programme de protection du climat, une politique de développement durable).

« Les travailleurs, et en particulier les jeunes, se sentent concernés plus que jamais par la protection de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques et la réduction des inégalités sociales, a expliqué M. Luc Duguay, directeur général par intérim de DESTL. On a vu près de 500 000 personnes marcher dans les rues de Montréal pour le climat dernièrement C'est significatif. La main d'œuvre d'aujourd'hui s'attend à ce que son entreprise soit tout autant engagée; qu'elle soit responsable. »

DESTL offre des services-conseils aux entreprises, dont des services en développement durable depuis 10 ans ! L'organisation est intervenue auprès d'une cinquantaine d'entreprises l'an passé pour les aider à mettre en place différents projets, comme des plans de gestion des matières résiduelles, des initiatives pour améliorer leur efficacité énergétique, etc.

« L'entreprise progressiste », une nouvelle éthique et gestion d'entreprise

Mme Marie-Josée Richer, cofondatrice de PRANA, marque de collations bio n⁰1 au Canada, entreprise certifiée B Corp, a tenu une conférence sur sa vision de « l'entreprise progressiste » et son approche à triple résultat : personnes, profit, planète.

« L'entreprise progressiste est une organisation qui se développe, tout en prônant au cœur de son modèle d'affaires une performance économique et sociétale, a précisé Mme Richer. Pour cela, la gouvernance doit être en phase avec toutes les parties prenantes de votre entreprise, que ce soit les employés, les clients, les fournisseurs, les actionnaires ou la communauté. Cela implique de se fixer des objectifs et de créer de la valeur pour chacune d'entre elles. Chez PRANA, les employés, par exemple, sont impliqués dans la démarche stratégique de l'entreprise. Ils participent aussi à des initiatives - ou initient eux-mêmes des projets - qui nous permettent de nous surpasser dans notre mission. »

Par la suite, 9 tables d'échanges ont permis aux entreprises leaders en développement durable invitées de partager leurs meilleures pratiques à l'ensemble des participants.

Le « Rendez-vous de l'écocitoyen » se poursuit demain, samedi 26 octobre, au Complexe sportif de Saint-Laurent. Les citoyens et citoyennes de l'arrondissement, ainsi que leurs familles, sont invités à venir y découvrir une multitude d'outils concrets pour adopter des comportements écoresponsables au quotidien à travers un village d'exposants, des conférences et des ateliers interactifs et éducatifs. Mme Marie-Josée Richer sera aussi de la partie pour soutenir les projets d'écoles écolos de l'arrondissement.

Développement économique Saint-Laurent (DESTL) offre des services-conseils en développement des entreprises, encourage l'innovation manufacturière et favorise la création de projets structurants. Avec plus de 4 540 entreprises et près de 109 085 emplois, l'arrondissement de Saint-Laurent est l'un des principaux moteurs économiques du Québec. Pour favoriser un développement économique performant, DESTL propose une approche intégrée comprenant des services en manufacturier, en innovation, en exportation, en développement durable et en mobilité alternative. Son expertise vise le développement d'un tissu industriel innovant à Montréal et au Québec.

