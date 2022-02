Rencontrez quelques-uns des associés à la tête de la transformation de Walmart Canada

Au cœur de la régénération se trouvent nos associés, qui sont plus de 100 000 à l'échelle du pays. Ils ont fait face à des défis imprévisibles l'année dernière, tels que des conditions météorologiques extrêmes, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, des moments difficiles avec la réconciliation et le racisme et la pandémie en cours qui s'est prolongée de mois en années. Ils ont encore une fois répondu aux attentes de nos clients, chaque jour.

Pour souligner les faits saillants de l'année écoulée, Walmart Canada publie son rapport d'impact 2021. Le rapport est une collection des histoires de ces associés. Vous rencontrerez :

Joshua, un gérant à l'exploitation au Supercentre Walmart de Sudbury-Nord, qui a pris sur lui d'éduquer ses collègues sur l'impact des pensionnats autochtones sur sa famille.

Karla à la succursale de St. Albert , en Alberta , qui a commencé à perdre ses cheveux à la suite du stress causé par la pandémie, jusqu'à ce que le programme de mieux-être de Walmart l'aide à recommencer à danser dans sa succursale.

Shahpoor, un gérant de succursale, qui a aidé ses compatriotes afghans à leur arrivée au Canada .

. Et les pharmaciens qui ont aidé à administrer plus de 800 000 vaccins contre la COVID-19.

Le rapport d'impact 2021 met également en évidence les investissements et les progrès réalisés par Walmart Canada :

99 % des Supercentres offrent la cueillette d'épicerie en ligne, soit une augmentation de près de 30 % par rapport à l'année précédente.

$ 20 millions de dollars investis pour déployer une technologie d'entrepôt de pointe dans l'un de nos centres de distribution de Cornwall , une première pour Walmart Canada.

900 millions de caisses déplacées par la flotte de Walmart Canada et ses partenaires de transport.

$ 200 millions de dollars investis dans la rénovation de 56 magasins à l'échelle du pays.

7 400 associés promus en 2021.

$ 71 millions de dollars - montant total des fonds recueillis et valeur des biens donnés aux organismes de bienfaisance, aux organismes sans but lucratif et aux groupes communautaires canadiens en 2021.

380389 kg (1,5 million de livres) de bœuf que nous nous sommes engagés à acheter auprès de fermes et de ranchs certifiés durables au Canada .

. Plus de 100 nouveaux fournisseurs canadiens cette année.

« Je suis extrêmement fier de nos associés et de ce que nous avons accompli tous ensemble au cours de la dernière année, malgré des défis sans précédent », a déclaré Horacio Barbeito, président et chef de la direction de Walmart Canada. « Il s'agit d'utiliser notre taille et notre envergure pour faire le bien ; pour faire une différence significative en agissant avec intégrité, en favorisant la durabilité, en créant des occasions pour tous et en soutenant nos collectivités. Merci à tous nos associés qui continuent de nous rendre si fiers. »

« Nos associés présentent le cœur et l'âme de Walmart Canada. Nos associés sont formidables et s'ils nous ont appris quelque chose au cours de la dernière année, c'est qu'ensemble, nous pouvons surmonter et réussir », a déclaré Nabeela Ixtabalan, vice-présidente directrice des ressources humaines et des Affaires de la Compagnie chez Walmart Canada. « Nous avons des ambitions audacieuses et notre rapport d'impact 2021 témoigne de notre transformation et de l'entreprise que nous devenons, soit une entreprise qui est axée sur la régénération. »

