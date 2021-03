Rencontres sur l'intelligence artificielle : des applications concrètes pour propulser le passage à l'action de nos entreprises

MONTRÉAL, le 19 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Scale AI, et le Forum IA Québec clôturaient aujourd'hui Les rencontres IA, un rendez-vous sur deux jours organisé en mode hybride à l'espace Oasis du Palais des congrès de Montréal. Pour l'occasion, plus de 900 participants et une soixantaine de panélistes étaient réunis virtuellement pour entendre les différents acteurs de l'écosystème montréalais et de la province discuter des actions à mettre en place pour propulser la création de valeur de l'intelligence artificielle pour notre économie et nos entreprises.

Fort du succès des trois forums précédents, qui étaient orientés sur la pérennité de l'écosystème de l'intelligence artificielle et le renforcement de la synergie entre les différents acteurs qui le composent, ce quatrième événement avait pour objectif d'accélérer le passage à l'action des entreprises en leur présentant des applications concrètes de l'intelligence artificielle et les façons dont elle peut servir de levier pour assurer leur croissance et leur compétitivité.

« La mobilisation et la collaboration des différents acteurs du secteur de l'IA ont été au cœur de tous les échanges qui ont eu lieu au cours des deux dernières journées. On a pu constater à quel point les entreprises, centres de recherche, universités et décideurs publics mettent tout en œuvre pour parvenir à commercialiser et à démocratiser les innovations et les nombreuses applications de l'intelligence artificielle qui peuvent renforcer la productivité de nos secteurs d'activité. La présence virtuelle de près de 1 000 participants à l'écoute prouve combien il s'agit d'un créneau porteur pour Montréal et le Québec. Ce qu'on a entendu hier et aujourd'hui démontre que nous sommes sur la bonne voie pour faire grandir nos fleurons locaux et en faire émerger de nouveaux », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Ce forum sur l'intelligence artificielle illustre bien l'esprit de collaboration qui prévaut entre les acteurs de l'écosystème de l'IA au Canada. La présentation de projets concrets permet de voir l'IA en action et de comprendre son impact. Amélioration de la productivité, optimisation des transports et réduction des gaz à effet de serre, chaque exemple contribue à enrichir la réflexion des organisations qui doivent décider de la meilleure façon de faire le saut vers l'IA. Et c'est le moment d'investir. La collaboration avec les spécialistes et les innovateurs est la clé pour que les entreprises puissent se former, évaluer et améliorer la qualité de leurs données, choisir les projets pour lesquels l'IA fera une vraie différence pour transformer certains aspects de leurs activités et peut-être jusqu'à leur modèle d'affaires », a indiqué Julien Billot, directeur général de Scale AI.

« Né peu de temps après la troisième édition des Rencontres de l'IA, le Forum IA Québec est heureux d'avoir pu se joindre, cette année, à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et à Scale AI pour promouvoir l'écosystème québécois de l'IA. Les échanges tenus au cours des deux derniers jours ont notamment permis de voir à quel point les acteurs sont conscients de l'importance de collaborer étroitement les uns avec les autres pour susciter l'effervescence de l'IA au Québec. Ces échanges ont aussi montré que le développement et la large diffusion d'études de cas d'utilisation de l'IA seront cruciaux pour favoriser l'adoption de l'IA dans l'ensemble des secteurs d'activité - ce qui stimulera la productivité de nos organisations - et pour aider nos jeunes pousses en IA à trouver de nouveaux clients au-delà des frontières du Québec », a souligné Marie-Paule Jeansonne, présidente-directrice générale du Forum IA Québec.

« Comme vous le savez, la crise sanitaire a grandement accentué le virage technologique, faisant ainsi augmenter la demande de main-d'œuvre dans ce domaine. En vue d'assurer une relance économique durable et prospère, il est essentiel d'outiller nos entreprises québécoises pour mieux répondre aux besoins actuels et futurs. C'est pourquoi le gouvernement continue d'investir dans les technologies de l'information, notamment en misant sur la formation, tant pour la requalification des chômeurs pandémiques que pour le rehaussement des compétences des travailleurs et travailleuses déjà en l'emploi dans ce domaine. Dans ce contexte, Les rencontres IA représentent une occasion unique de mettre de l'avant des solutions concrètes visant non seulement à augmenter la productivité de nos entreprises, mais également à leur permettre d'avoir un meilleur accès à une main-d'œuvre qualifiée », a mentionné M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

Les rencontres IA ont été l'occasion pour les panélistes de secteurs variés de proposer des gestes concrets pour continuer à transformer notre leadership du savoir en leadership économique. Ils ont mis de l'avant le potentiel des acteurs montréalais de l'IA pour présenter des réponses aux enjeux de société qui soient basées sur l'intelligence artificielle et pour intégrer des principes éthiques au cœur même de l'utilisation de l'IA dans les PME comme dans les grandes entreprises. Enfin, les participants ont insisté sur l'importance de fournir aux start-ups, centres de recherche et autres acteurs les outils et le financement nécessaires pour leur permettre de rayonner ici comme à l'extérieur des frontières du Québec.

