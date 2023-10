Rencontres citoyennes sur le projet Northvolt Six - Le début d'un dialogue constructif avec la communauté

MONTRÉAL, le 16 oct. 2023 /CNW/ - À l'issue de sa première tournée à Saint-Basile-Le-Grand et McMasterville, Northvolt dresse un bilan positif des rencontres avec les citoyens et citoyennes qu'elle a rencontrés. Les trois premières séances d'information ont permis de jeter les bases d'un dialogue ouvert et constructif. Ces séances ont aussi permis à la trentaine d'employés de Northvolt présents sur place de réaffirmer l'engagement de l'entreprise d'être à l'avant-plan de l'accélération de la transition énergétique mondiale.

Le projet Northvolt Six s'inscrit en adéquation avec les ambitions du Québec de produire ici la batterie la plus verte au monde. Forte de l'expérience et du leadership démontré par ses activités en Europe, Northvolt attendait depuis longtemps la possibilité d'aller à la rencontre des résidents et résidentes de Saint-Basile-Le-Grand et McMasterville.

Accueillies par Paolo Cerruti, cofondateur et président-directeur général Amérique du Nord, ce sont près de 1 000 personnes de la Montérégie qui sont venues à la rencontre de l'équipe de Northvolt les 4, 5 et 14 octobre 2023. Chaque personne était invitée à en apprendre davantage sur l'entreprise, son expertise et le projet Northvolt Six, entre autres, à travers des kiosques d'information. Des représentants des municipalités de Saint-Basile-Le-Grand et McMasterville et du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie étaient également présents pour rencontrer les citoyens et les citoyennes.

Un projet qui se veut exemplaire

Northvolt a déjà fait la démonstration en Europe que ses projets respectent les normes environnementales parmi les plus élevées au monde. Le projet qui sera implanté au Québec vise ce même niveau de rigueur en tirant parti de la position de leader de l'entreprise suédoise. Les mêmes technologies de protection de l'environnement utilisées en Suède seront déployées au Québec. Le projet devra par ailleurs obtenir un ensemble de permis et d'autorisations conditionnels à la démonstration du strict respect des normes environnementales. Ce processus est en cours.

Les citoyens que l'équipe de Northvolt a rencontrés ont soulevé des questions, et parfois des préoccupations légitimes quant à l'impact qu'aura l'arrivée de l'entreprise dans la région. Northvolt identifie cinq thématiques clés ayant suscité le plus d'intérêt, pour lesquelles elle a transmis proactivement et en toute transparence les informations suivantes :

1. Qualité de l'air

La production des cellules de batteries génère de très faibles émissions, la principale étant la vapeur d'eau.

Certains produits utilisés dans le procédé pourraient générer des émissions, qui seront récupérées et purifiés en boucle fermée à plus de 95 %. La portion non récupérée traversera des filtres afin de retenir les éléments volatils. Ces filtres sont traités et éliminés dans des centres de matières résiduelles.

Northvolt Six utilisera des systèmes de filtration de haute efficacité (HEPA) qui rencontrent les normes les plus strictes de l'industrie (99,97 % d'efficacité ou plus pour tous les types de particules).

L'efficacité de ces procédures de captation est validée par des échantillonnages et des suivis réguliers.

Northvolt s'est engagé à se conformer à toutes les normes environnementales en vigueur au Québec et collabore déjà avec le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les Changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) pour planifier le suivi régulier du respect des normes à cet effet.

2. Qualité de l'eau

L'eau utilisée pour le projet proviendra de la rivière Richelieu et servira principalement au refroidissement des équipements. Cette eau n'est jamais en contact avec les matières premières.

Moins de 10 % de l'eau utilisée le sera dans le procédé de fabrication. Cette eau sera traitée sur place et majoritairement réutilisée en circuit fermé.

L'eau qui sera retournée à la rivière respectera les normes québécoises et canadiennes, notamment sur l'écart de température entre la prise d'eau et le rejet, grâce à des bassins de rétention.

3. Circulation et voies d'accès

Lors du moment le plus intensif de la construction, Northvolt estime que 100 à 150 camions par jour seront requis. Ce volume de camion correspond à moins de 1 % des déplacements actuels journaliers sur la route 116, selon les données du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

L'accès dédié au site est une compétence partagée entre les municipalités et le gouvernement du Québec. Northvolt collabore avec toutes les parties pour que soit aménagé dans les meilleurs délais un accès temporaire, puis permanent, sur la route 116. Entretemps, des camions pourraient circuler temporairement sur la route 223.

4. Terres agricoles

Contrairement à ce qui a été véhiculé, le site est limité uniquement au terrain annoncé lors du dévoilement du projet, lequel n'inclut aucune terre agricole. L'intention de Northvolt est de maximiser l'occupation du site.

5. Opérations du site

Les activités de production génèrent peu d'effets sonores puisque l'ensemble des équipements sont situés à l'intérieur des bâtiments. Selon les estimations préliminaires, ce niveau sonore est en deçà du climat sonore existant dans le secteur, rendant les activités quasi inaudibles hors du site.

Pour des raisons de santé et de sécurité, le site devra être éclairé 24 heures sur 24. Les lumières seront choisies afin de favoriser un éclairage vers le bas, qui génère moins d'effets lumineux.

Dans un souci de développement durable, Northvolt réutilisera les sous-produits de ses processus afin de réduire ses besoins en matières premières et pour d'autres intrants.

Avec des impacts environnementaux faibles et des bénéfices importants pour le Québec, Northvolt Six se veut un projet exemplaire tant sur le plan économique qu'environnemental. L'entreprise est satisfaite de la démarche amorcée dans les dernières semaines. Elle compte à nouveau faire la démonstration de son sérieux et de sa rigueur en colligeant les données accessibles quant aux éléments d'intérêt décrits précédemment. Les résultats de ces expertises seront rendus publics.

Citation

« Northvolt apprend à connaître le Québec, et le Québec découvre Northvolt. C'est une relation nouvelle qui se bâtit et qu'on veut basée sur le respect, la confiance et la transparence. Les séances d'information que nous avons organisées sont une première étape concrète pour se rapprocher des résidents et des résidentes de la Montérégie, et nous sommes ravis de l'accueil que nous avons reçu. Notre histoire avec le Québec ne fait que commencer et nous mettrons tout en œuvre pour créer un climat de collaboration, d'écoute et de confiance. »

- Paolo Cerruti, cofondateur et président-directeur général Amérique du Nord, Northvolt

À propos de Northvolt

Northvolt a été fondée en 2016 à Stockholm, en Suède. Pionnière d'un modèle durable pour la fabrication de batteries, l'entreprise développe des capacités de production pour répondre à des commandes de 55 milliards de dollars de la part de clients clés, dont BMW, Fluence, Scania, Volvo Cars et le groupe Volkswagen. Northvolt emploie actuellement près de 5000 personnes, livrant des batteries depuis sa première giga-usine Northvolt Ett, située à Skellefteå, en Suède, et depuis son campus de R&D et d'industrialisation Northvolt Labs, à Västerås, en Suède. L'entreprise a aussi des projets en cours et des coentreprises en Allemagne, en Norvège, en Pologne, au Portugal, aux États-Unis et au Canada.

