Rencontre virtuelle de la coopération franco-québécoise - Les gouvernements français et québécois, de concert avec la région Nouvelle-Aquitaine, ont tenu une rencontre sur la résilience et l'innovation des territoires face à la crise de la COVID-19

QUÉBEC, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le coup d'envoi d'une rencontre internationale entre les municipalités du Québec et les collectivités françaises a été donné aujourd'hui par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie, M. Jean-Baptiste Lemoyne et le président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, M. Alain Rousset.

Sur le thème « Les territoires s'adaptent et innovent face à la crise », cette rencontre se voulait un échange d'expériences de collectivités locales françaises et de municipalités québécoises à propos d'initiatives mises en œuvre dans le cadre de la crise sanitaire. Des discussions ont également eu lieu autour de la notion de la résilience des territoires et sur des perspectives de coopération en matière de solutions innovantes, pour ainsi permettre à d'autres municipalités de mieux s'outiller en vue de faire face à des défis sans cesse changeants.

« L'innovation est un moteur pour la vitalité des collectivités et des territoires, partout dans le monde. Elle occupe une place de choix dans les valeurs fondamentales du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, de notre gouvernement et de l'ensemble des municipalités du Québec. À cet effet, il est essentiel de s'inspirer des initiatives et des expériences liées aux progrès scientifiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux, d'ici et d'ailleurs. Je salue donc cette belle collaboration entre le Québec et la France. Cette rencontre franco-québécoise permettra d'alimenter la coopération et de créer de nouveaux liens durables dans le contexte de la pandémie. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Cette initiative témoigne bien de la force des liens de solidarité qui unissent le Québec et la France et des solutions innovantes qu'ils savent mettre en commun, même en temps de crise. En période de relance économique, il est primordial de se positionner comme un partenaire essentiel. Le Québec entretient depuis plusieurs années une relation directe, privilégiée et stratégique avec la France. Je tiens à féliciter les initiateurs de ce projet de soutien aux collectivités! »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides



« La relation entre la France et le Québec est un trésor. Un trésor patiemment constitué au fil de notre histoire commune si singulière. Il n'y a pas de relation diplomatique profonde sans de solides coopérations décentralisées. Nous le savons bien, l'amitié entre des peuples, c'est au cœur des territoires et au travers d'actions concrètes qu'elle bat. Et je ne vous dis pas cela en théoricien mais en praticien! En tant qu'élu bourguignon, de l'Yonne, je sais combien ces partenariats changent la vie. Alors, depuis un an, nos pendules avancent au rythme de la pandémie. Cette épreuve nous a aussi poussés à nous recentrer sur ce qu'il y a pour nous d'essentiel : le soutien aux collectivités. La détermination dont continuent de faire preuve les collectivités locales pour poursuivre leurs partenariats internationaux, leurs projets de coopération, en contournant les obstacles et en faisant preuve d'une capacité d'adaptation remarquable, mérite d'être saluée. »

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie

« La crise sanitaire a mis en lumière l'intérêt des échanges de la Région Nouvelle-Aquitaine avec des partenaires de longue date, car cette coopération durable, structurée, nous permet très rapidement de confronter nos idées et d'imaginer de nouvelles approches. La relation de confiance et d'affection que nous avons avec le Québec constitue une véritable force dans cette période troublée, et peut déboucher sur des innovations qui facilitent le rebond de nos territoires. »

Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

La Rencontre virtuelle de la coopération franco-québécoise a rassemblé près de 250 personnes qui ont assisté aux échanges d'intervenants et participé à une période de réseautage.

Cet événement est une étape intermédiaire des Assises franco-québécoises de la coopération décentralisée dont la prochaine édition est prévue en région de Nouvelle-Aquitaine en 2022.

Les Assises visent à réunir les élus locaux et régionaux de France et du Québec ainsi que leurs partenaires pour mieux coordonner leurs actions de coopération, favoriser les maillages et créer un lieu propice à l'établissement de nouveaux partenariats.

