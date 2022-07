Rencontre fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants

VANCOUVER, BC, le 12 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille du Québec, M. Mathieu Lacombe, a participé aujourd'hui à la Rencontre fédérale-provinciale-territoriale des ministres responsables de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants. La rencontre, qui s'est déroulée à Vancouver en Colombie-Britannique, visait à discuter des travaux en cours afin d'accroître l'accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de haute qualité, abordables et flexibles, et à souligner le 25e anniversaire de la création du système québécois de garde éducatif à l'enfance.

Le ministre a profité de la rencontre pour présenter la politique familiale du Québec et le développement du réseau québécois de services de garde éducatifs à l'enfance (SGEE) ainsi que les travaux en cours pour accroître l'accès à ces services. Il a également partagé l'expérience acquise par le Québec dans le développement de son réseau, considérant sa riche expérience des vingt-cinq dernières années.

Soucieux d'assurer le respect de sa compétence exclusive en matière d'apprentissage et de garde de jeunes enfants et de préserver sa responsabilité pleine et entière en assumant seul la planification, l'organisation, la prestation et le déploiement des services de garde éducatifs sur son territoire, c'est à titre d'observateur que le Québec participera aux travaux du forum permanent fédéral-provincial-territorial des ministres responsables de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants.

Le Québec a également dénoncé la démarche du gouvernement fédéral visant à inscrire dans une loi les principes d'un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Il s'agit d'un empiétement sans équivoque dans les champs de compétence législative exclusive des provinces. Le Québec demande au gouvernement fédéral de renoncer à cette initiative qui va à l'encontre de l'ordre constitutionnel établi.

Citation :

« Le Québec a fait ses preuves au cours des vingt-cinq dernières années avec le développement d'un système de garde dont les Québécoises et Québécois peuvent être fiers. Il est heureux de pouvoir partager son expérience avec les autres gouvernements. Aujourd'hui, j'ai également rappelé que le gouvernement fédéral devait respecter notre autonomie et renoncer à son initiative d'inscrire dans une loi les principes d'un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Par la voie législative, le gouvernement fédéral tente de s'approprier un rôle dans un domaine qui relève de la compétence exclusive des provinces et pour lequel le Québec assume pleinement ses responsabilités. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Renseignements: Roxanne Bourque, Conseillère aux communications du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 999-1326, [email protected]