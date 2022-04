OTTAWA, ON, le 29 avril 2022 /CNW/ - « Cette année est une année sans précédent pour l'influenza aviaire H5N1 hautement pathogène (IAHP) à l'échelle mondiale. Unir nos efforts nous permet de prévenir la propagation de la maladie et de minimiser les impacts sur les producteurs de volailles à travers le Canada.

Aujourd'hui, j'ai eu une nouvelle rencontre avec des intervenants du secteur agricole pour discuter de l'état de la situation dans les élevages commerciaux de volailles et des impacts sur le secteur de la transformation. Ils m'ont parlé des effets dévastateurs de la maladie sur la production, sur le mouvement des animaux ainsi que sur les importations et exportations de leurs produits et de leurs sous-produits.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) travaille en étroite collaboration avec les propriétaires et les éleveurs de volailles pour répondre à l'influenza aviaire dans tout le pays, prévenir la propagation et minimiser les impacts sur l'industrie et le commerce. En ces temps difficiles, les producteurs, le personnel de l'ACIA et les gouvernements provinciaux et fédéral font front commun pour répondre efficacement à l'éclosion et œuvrer au rétablissement.

Là où des oiseaux domestiques sont soupçonnés d'être infectés par l'influenza aviaire, l'ACIA prend des mesures immédiates de contrôle de la maladie. La réponse typique comprend des restrictions de mouvement et des quarantaines, une enquête, le dépeuplement sans cruauté des oiseaux atteints ainsi qu'un nettoyage et une désinfection en profondeur des lieux infectés. De plus, lorsque le dépeuplement et la destruction d'objets ont été ordonnés, l'ACIA indemnise les propriétaires admissibles.

Il est important de rappeler que l'influenza aviaire ne pose aucun risque lié à la sécurité alimentaire. Les produits de volailles canadiens sont propres à la consommation et continuer de les acheter est la meilleure façon de soutenir les producteurs et transformateurs de volailles durant cette période où ils sont particulièrement sous pression.

Cette éclosion rappelle aux productrices et producteurs de volailles qu'ils doivent appliquer des mesures de biosécurité strictes en tout temps pour empêcher l'introduction et la propagation de maladies. Ces consignes s'appliquent aussi aux petits éleveurs qui ont des oiseaux dans leur cour arrière : ils doivent aussi changer de chaussures pour entrer dans leur poulailler et garder leurs oiseaux à l'intérieur autant que possible. Une éclosion chez un petit producteur peut entraîner l'établissement de zones de contrôle qui affecteront toute l'industrie avicole. Par ailleurs, les petits éleveurs situés en zone sous contrôle doivent détenir un permis pour donner ou vendre leurs produits. Il est très important de connaître les signes de la maladie, et tout cas soupçonné doit être immédiatement signalé à l'ACIA.

Je sais que c'est une période particulièrement stressante pour les productrices et producteurs de volailles du Canada. La détection et la réponse à une éclosion peuvent être épuisantes sur le plan émotionnel. Je rappelle qu'il ne faut pas hésiter à appeler à l'aide quand on vit une situation difficile au niveau de sa santé mentale. Des organismes comme Do More Ag et Au cœur des familles agricoles connaissent la réalité des agricultrices et agriculteurs et peuvent offrir de l'aide. L'initiative « Cultiver la résilience » de Financement agricole Canada répertorie plusieurs ressources.

Je tiens à remercier les productrices et les producteurs de volailles au Canada pour leur persévérance et leur collaboration. Leur vigilance est essentielle afin de mieux soutenir la réponse du Canada à l'influenza aviaire. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec les intervenants de l'industrie et les éleveurs afin de minimiser les impacts et de les soutenir par des mesures de rétablissement. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Restez branchés

Twitter : @InspectionCanFR

Facebook : ACIACanada

LinkedIn : Agence canadienne d'inspection des aliments

Instagram : acia_canada

YouTube : Agence canadienne d'inspection des aliments

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Renseignements: Marianne Dandurand, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-541-9229; Relations avec les médias de l'ACIA, 613-773-6600, [email protected]