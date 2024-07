Rencontre des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture - Le ministre Lamontagne en appelle à une meilleure protection des marchés bioalimentaires locaux

QUÉBEC, le 19 juillet 2024 /CNW/ - Lors de la rencontre des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, a tenu à aborder la question de l'équivalence des normes. Les produits locaux doivent concurrencer les produits importés, et il importe de faire en sorte que ceux-ci respectent les exigences sanitaires tout en prenant en compte les différences d'exigences environnementales et sociales.

Le ministre Lamontagne a rappelé que les États-Unis se sont récemment dotés d'outils leur permettant de mener des enquêtes commerciales plus poussées lors de manquements en matière de travail et d'environnement. Il a donc encouragé le gouvernement fédéral à profiter de cette occasion pour se pencher sur des pistes de solutions afin de mieux protéger le marché intérieur.

Code de conduite

Le ministre se félicite de l'annonce de la participation de tous les grands détaillants en alimentation au Code de conduite du secteur des épiceries. En tant que coprésident depuis 2020 du groupe de travail fédéral-provincial, il a contribué à mettre en place les conditions nécessaires afin que l'industrie agisse en concertation pour identifier et mettre en œuvre des solutions au manque de transparence, de prévisibilité et d'équité entre fournisseurs et détaillants. À terme, les entreprises pourront compter sur un environnement d'affaires propice aux investissements, ce qui bénéficiera aux consommateurs.

Gestion des risques

Toujours dans l'optique de mieux soutenir le secteur agroalimentaire, le Québec a rappelé que les changements climatiques affectent de plus en plus les entreprises agricoles et qu'il est nécessaire de réviser les programmes de gestion des risques. Notamment, le cadre fédéral-provincial-territorial Agri-relance doit impérativement être amélioré afin qu'il suive l'évolution du contexte climatique et qu'il réponde plus adéquatement et diligemment à la diversité des productions.

Pesticides

Le Québec a approuvé le plan d'action soumis par le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la gestion des pesticides. Depuis des années, le ministre Lamontagne fait valoir la nécessité d'accroître le développement de méthodes et d'outils permettant de réduire la dépendance aux pesticides de synthèse et de soutenir les entreprises agricoles dans l'adoption de méthodes et d'outils de rechange.

Citation

« Je suis très satisfait du dénouement du dossier relatif au code de conduite. C'est une illustration concrète du leadership que peut exercer le Québec sur la scène agroalimentaire canadienne et qui se traduit par des retombées pour nos entreprises et nos consommateurs. Nos entreprises agricoles et de transformation font face à de plus en plus de contraintes et ne cessent de faire des efforts pour répondre aux exigences environnementales et sociales. Je me réjouis donc de l'engagement des ministres de l'Agriculture à appuyer la demande du Québec pour explorer les façons de veiller à ce que les importations répondent à des normes équivalentes à celles qui s'appliquent aux produits locaux.

Les difficultés rencontrées par les entreprises agricoles québécoises au cours de la saison de production 2023 ont clairement mis en évidence la nécessité de réduire la lourdeur administrative des programmes de gestion des risques offerts et d'accroître notre rapidité d'intervention, tout en nous adaptant aux risques climatiques croissants. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Agri-relance est le cadre d'aide destiné à répondre aux réalités rencontrées sur le terrain, puisqu'il a pour objectif de compenser des coûts supplémentaires pour reprendre les activités de production agricole. Ce programme est partagé entre le fédéral et le provincial à 60 %-40 %.

Le 11 mai 2023, un programme de fonds d'urgence de 25 millions de dollars, avec un effet de levier de 167 millions de dollars, a été annoncé par le gouvernement du Québec. Des paliers ont également été ajoutés à l'automne 2023 afin de moduler l'aide financière selon le chiffre d'affaires des entreprises. La hauteur du fonds de roulement peut varier de 50 000 $ à 200 000 $.

