Rencontre avec les dirigeants de l'industrie de l'aluminium - Québec en mode écoute pour assurer l'avenir de l'industrie de l'aluminium

SAGUENAY, QC, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et le député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, ont rencontré aujourd'hui des représentants syndicaux, des membres de la grappe industrielle de l'aluminium et des dirigeants de Rio Tinto pour échanger sur les enjeux et l'avenir de l'industrie québécoise de l'aluminium.

La filière de l'aluminium constitue une industrie d'importance au Québec, notamment pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle soutient près de 30 000 emplois bien rémunérés au sein de quelque 1 500 entreprises, dont plus de 7 000 travailleurs dans l'industrie de la production d'aluminium primaire. En 2018, l'industrie de l'aluminium a généré des exportations de plus de 8,1 G$.

Le marché de l'aluminium doit composer avec une baisse de prix et des perturbations importantes, dont une surcapacité de production à l'échelle mondiale et une hausse du protectionnisme américain. Dans un contexte de décarbonisation de l'économie mondiale, l'aluminium québécois, qui est doté de l'empreinte carbone la plus faible au monde, procure un avantage comparatif important. Il est important de miser sur cet avantage et sur la force du secteur québécois de l'aluminium pour assurer la vitalité du milieu. Ce secteur doit relever trois défis : un meilleur accès aux technologies 4.0, une limite de la croissance des coûts de production et une réduction des coûts d'investissement pour les projets de nouvelle capacité. Le ministère de l'Économie et de l'Innovation entamera une consultation auprès de tous les acteurs du milieu pour s'assurer de l'attractivité du Québec.

Citations :

« La filière de l'aluminium constitue l'un des secteurs clés de l'économie du Québec, et l'essor de cette industrie, notamment dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, fait partie des priorités de notre gouvernement. Nous avons le privilège de compter sur des équipementiers, des fournisseurs spécialisés, des transformateurs d'aluminium et, bien entendu, des producteurs d'aluminium primaire, comme Alcoa, Alouette et Rio Tinto, pour faire croître davantage cette industrie. Les rencontres d'aujourd'hui nous permettent d'établir une vision commune et de poursuivre le travail afin que le Québec soit reconnu mondialement pour son expertise et son caractère innovateur dans l'ensemble de la chaîne de valeur de l'aluminium. La consultation menée par mon ministère me permettra de mieux comprendre où l'on doit agir pour aider l'industrie. Je suis convaincu que nous avons tous les atouts pour faire du Québec un lieu plus propice pour les investissements étrangers. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La production de l'aluminium fait partie des créneaux d'excellence et des priorités du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et la région est reconnue à juste titre pour l'expertise et le leadership de ses entreprises. L'industrie de l'aluminium bénéficie des relations étroites qu'entretiennent les entreprises entre elles. C'est en unissant nos forces que nous continuerons à faire valoir l'étendue de notre talent et notre capacité d'innover dans la production d'aluminium primaire. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean

« Le Saguenay−Lac-Saint-Jean, qu'on connaît comme la Vallée de l'aluminium, occupe une position stratégique dans la production et la transformation de l'aluminium. Ici, près d'un million de tonnes métriques d'aluminium primaire sont produites annuellement, ce qui représente environ 32 % de la production canadienne. Il est donc impératif de poursuivre nos efforts et notre soutien afin de mieux positionner le Saguenay−Lac-Saint-Jean et la filière québécoise de l'aluminium à l'international. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Le secteur québécois de l'aluminium primaire est le quatrième en importance au monde avec une production annuelle d'environ 2,8 millions de tonnes d'aluminium. Son empreinte carbone est la plus faible au monde.

Le Québec compte environ 70 équipementiers fortement axés sur l'innovation et tournés vers l'international.

Le Québec compte neuf alumineries, appartenant à trois grands groupes, soit Alcoa, Alouette et Rio Tinto. Une seule des dix alumineries canadiennes est située à l'extérieur du Québec.

Lien connexe :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/économie-québec/

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 418 691-5650; Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Tél. : 514 686-7100; Suzie Larouche, Directrice, Bureau de circonscription du député de Lac-Saint-Jean, Tél. : 418 668‑6149; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710

Related Links

http://www.economie.gouv.qc.ca