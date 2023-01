Rencontre avec le premier ministre - Le Parti Québécois veut une réelle collaboration et des résultats tangibles

MONTRÉAL, le 24 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Au sortir de la rencontre avec le premier ministre François Legault, où ils ont discuté de propositions pour le Québec, le chef du Parti Québécois et député de Camille-Laurin, Paul St-Pierre Plamondon, se dit satisfait de sa rencontre avec le premier ministre Legault. Il indique cependant que si le gouvernement est sincère sur sa volonté de collaborer, il s'attend à des suivis et une reddition de comptes dans les prochaines semaines sur les demandes de son parti ainsi que celles des autres oppositions. « François Legault a accepté de nous rencontrer à nouveau à moyen terme. C'est un pas dans la bonne direction et nous sommes satisfaits. Nous nous attendons cependant à des suivis serrés de nos propositions lors de la ou des prochaines rencontres, puisque nous avons senti une ouverture sur certaines d'entre elles », a déclaré Paul St-Pierre Plamondon

EN BREF

Le chef du Parti Québécois est allé à la rencontre du premier ministre François Legault de bonne foi, en étant ferme sur l'essentiel, mais avec une approche constructive et collaborative;

Le chef du Parti Québécois a abordé des enjeux urgents et prioritaires pour le Québec et qui devraient être envisagés dès maintenant et dans les prochains mois;

Néanmoins, le chef du Parti Québécois s'attend à ce que cette rencontre soit plus qu'un exercice de relations publiques;

Le chef du Parti Québécois demande un suivi d'ici un mois des discussions et des propositions énoncées, ainsi que celles des autres oppositions.

Il se dit satisfait de la rencontre et de l'engagement du premier ministre à tenir une nouvelle rencontre à moyen terme,

Le chef du Parti Québécois et député de Camille-Laurin a accepté la rencontre avec le premier ministre Legault en étant fidèle à son attitude de campagne, donc dans un esprit collaboratif et constructif, tout en étant ferme sur l'essentiel. C'est ainsi qu'il a choisi d'aborder des enjeux urgents qui doivent être prioritaires pour le gouvernement dans les prochains mois, ainsi que des propositions qui doivent être considérées.

Néanmoins, le Parti Québécois s'attend à ce que cet exercice n'en soit pas qu'un de relations publiques, c'est pourquoi Paul St-Pierre Plamondon s'attend à un suivi d'ici un mois sur l'état des choses, que ce soit positif ou négatif . « Ce n'est pas parce que le gouvernement a une super majorité qu'il ne doit pas rendre des comptes, c'est ce que nous demandons aujourd'hui sur nos propositions, ainsi que sur la vingtaine de propositions répertoriées faites par les autres partis d'opposition. Nous avons donc discuté d'un calendrier pour ces suivis», a indiqué le député de Camille-Laurin, tout en rappelant qu'il est conscient que tous les dossiers ne pourront pas être conclus d'ici le dépôt du prochain budget en mars.

« Nous espérons que cet exercice dépasse la courtoisie et que le premier ministre était sincère dans sa volonté de collaborer. Ceci pourrait marquer le début d'une ère différente de ce qu'on a connu durant la pandémie! », a conclu le chef du Parti Québécois.

Paul St-Pierre Plamondon a abordé ces cinq grands thèmes :

La protection de la langue française et l'immigration Un plan d'urgence pour la langue française : application de la loi 101 au CÉGEP, l'immigration économique 100% francophone, limiter le nombre d'étudiants ne maîtrisant pas le français; Donner un ultimatum au fédéral quant à la situation au chemin Roxham, si le dossier n'est pas réglé suite a la venue du président Biden. Inflation et coût de la vie Taxer les superprofits des pétrolières et des profiteurs de crise pour réinvestir ces sommes en éducation et dans la lutte aux changements climatiques; S'engager à augmenter le salaire minimum à 18$ d'ici la fin du mandat. Crise en santé et services sociaux Abolir le recours aux agences privées; S'engager à maintenir dans son intégralité la phase d'agrandissement 1 à 'l'hôpital Maisonneuve-Rosemont Environnement et lutte aux changements climatiques Aide d'urgence pour bonifier les transports collectifs et garantir les passages en moins de 10 minutes. Transparence et gouvernance Transparence et encadrement sur l'utilisation de McKinsey dans les consultants externes.

