Rencontre avec le premier ministre du Canada - La FQM présente les priorités des régions du Québec au gouvernement Trudeau

QUÉBEC, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), M. Jacques Demers, a profité de sa rencontre à Ottawa avec le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, pour rappeler les priorités des régions du Québec.

Le président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog, M. Jacques Demers, a rencontré le premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau. (Groupe CNW/Fédération québécoise des municipalités)

« Nous avons porté au plus haut niveau les préoccupations de nos membres quant aux enjeux liés à la vitalité des régions québécoises. Le gouvernement fédéral a un rôle significatif à jouer pour contribuer à leur prospérité, et ce, dans des secteurs névralgiques de notre développement », a souligné M. Jacques Demers, président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog.

Trois dossiers majeurs pour les régions ont été abordés :

M. Demers a réitéré au premier ministre qu'il souhaite voir éliminées du Fonds de la taxe sur l'essence les contraintes qui font que les projets de bâtiments et de barrages municipaux sont exclus de son programme d'infrastructures.

Il a aussi rappelé l'importance de développer une stratégie unique de déploiement d'Internet haut débit, en collaboration avec le gouvernement du Québec, et ce, tout en s'assurant de revoir la carte de couverture des services en fonction du travail déjà réalisé par les MRC.

Enfin, le président de la FQM a souligné au premier ministre la nécessité d'outiller les municipalités et les MRC pour qu'elles puissent s'adapter efficacement et de façon durable aux conséquences des changements climatiques.

« À titre de porte-parole des régions, la FQM souhaite établir une relation constructive avec le gouvernement fédéral afin de relever avec lui nombreux défis qui confrontent le monde municipal. Le premier ministre trouvera toujours dans les municipalités et les MRC des partenaires désireuses d'entretenir un dialogue axé sur la recherche de solutions», a conclu M. Demers.

À propos de la FQM

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) agit comme porte-parole des municipalités et des MRC du Québec. S'appuyant sur la force de ses quelque 1 000 municipalités et MRC membres, elle favorise l'autonomie municipale et travaille activement à accroître la vitalité des régions, et ce, sur l'ensemble du territoire québécois.

