Rencontre avec le Pays de Galles - La ministre Nadine Girault annonce la signature d'une déclaration visant l'intensification de la relation avec le Pays de Galles

QUÉBEC, le 25 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault et la ministre des Relations internationales et de la Langue galloise du Pays de Galles, Eluned Morgan, ont profité d'un premier entretien pour signer une déclaration d'intention visant l'intensification de la relation, notamment par la participation à des activités conjointes dans les domaines de l'économie, de l'innovation, de la culture et de l'éducation. Les ministres souhaitent encourager l'accroissement des échanges commerciaux en favorisant l'accès aux marchés et aux chaînes d'approvisionnement ainsi que les initiatives visant à développer les possibilités d'affaires et d'investissement tant au Québec qu'au Pays de Galles.

Au cours des dernières années, tant du côté gallois que québécois, une ferme volonté d'intensifier les relations économiques a été clairement exprimée, culminant, en 2018, par l'ouverture à Montréal d'une toute première représentation du Pays de Galles au Canada. Les Gallois souhaitent ainsi renforcer leurs relations avec le Québec afin de diversifier leurs partenariats internationaux. La visite de la ministre Morgan s'inscrit également dans la foulée du lancement en janvier 2020 de la première Stratégie internationale du gouvernement gallois.

« Le Québec et le Pays de Galles entretiennent des relations de qualité depuis près de 10 ans et je me réjouis de ce nouvel essor. La déclaration d'intention signée aujourd'hui est la preuve que ces relations sont solidement ancrées. Des entreprises québécoises sont déjà bien établies en territoire gallois et les synergies entre nos deux économies sont évidentes. Il importe également de souligner la présence active sur le terrain et le travail exemplaire de la Délégation générale du Québec à Londres (DGQL) qui a permis d'élever cette coopération à un niveau supérieur. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

« Au cours des derniers mois, la ministre Girault et moi avons partagé de nouvelles visions pour nos projets à l'étranger tant au Pays de Galles qu'au Québec. La signature de cette déclaration nous amène au prochain chapitre de notre relation, alors que nous mettons en branle nos plans internationaux ensemble. Notre Bureau du gouvernement gallois du Canada a été établi à Montréal il y a tout juste deux ans. D'une part, il est tributaire de l'importance des travaux du gouvernement gallois à l'international et, d'autre part, il constitue un exemple brillant de nos initiatives sur le territoire québécois. »

Eluned Morgan, ministre des Relations internationales et de la Langue galloise du Pays de Galles

Faits saillants :

La déclaration d'intention sera accompagnée, de part et d'autre, un montant de 30 000 $ en vue de soutenir un programme de coopération économique et culturelle entre les deux états. Cette annonce permet donc de jeter les bases d'une coopération nouvelle entre le Québec et le Pays de Galles, axée sur la réalisation de projets concrets dans les domaines de l'économie, de l'innovation, de la science et de la culture.

L'innovation technologique québécoise est bien établie au pays de Galles. L'entreprise québécoise CGI est l'un des plus importants employeurs dans ce secteur au pays de Galles. CGI y a d'ailleurs inauguré un nouveau centre en cybersécurité en décembre 2019.

Une délégation galloise participera au Forum de l'aviation à Montréal les 20 et 21 avril prochain. Le domaine de l'aérospatial est un secteur de collaboration privilégié pour le Québec et le Pays de Galles.

