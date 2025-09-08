Renaud-Bray est fier d'annoncer l'ouverture de sa 40e librairie

MONTRÉAL, le 8 sept. 2025 /CNW/ - La direction de Renaud-Bray est fière d'annoncer l'ouverture prévue à l'automne 2025 d'une nouvelle librairie située à Saint-Jean-sur-Richelieu, en face de l'hôpital du Haut-Richelieu.

C'est dans un espace de plus de 9 000 pi2 que le plus grand réseau de librairies francophone en Amérique du Nord ouvrira sa 40e librairie. « Dans le contexte économique actuel, nous nous réjouissons de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle à nos clients, nos employés et nos partenaires. Renaud-Bray est une entreprise québécoise qui s'efforce de faire rayonner la culture partout au Québec et de maintenir le dynamisme de l'écosystème du livre », explique Floriane Claveau, directrice des communications de Renaud-Bray.

Situé au 929 boulevard du Séminaire Nord, cette première librairie Renaud-Bray de Saint-Jean-sur-Richelieu ouvrira à la fin octobre 2025.

À propos de Librairie Renaud-Bray Inc.

Librairie Renaud-Bray est une entreprise québécoise qui se donne pour mission de contribuer à l'expansion et à la diversification de l'offre de produits culturels de langue française et de jouer un rôle de premier plan dans la promotion et la diffusion de la culture. L'entreprise est depuis 2023 l'une des sociétés les mieux gérées au Canada (Deloitte).

Avec 40 librairies Renaud-Bray est présent dans tout le Québec et sur le web avec son site Internet transactionnel renaud-bray.com.

Le siège social de Renaud-Bray est situé à Montréal.

SOURCE Renaud-Bray

Contact : Floriane Claveau, Directrice, Communications et partenariats, Tél. : 514 844-1781, poste 201, Cell. : 514 884-2672, [email protected]