SINGAPOUR, le 1er mai 2023 /CNW/ -- Play It Forward (PIF), la principale plateforme de jeux en Asie du Sud-Est, a annoncé sa transformation en PIF Nation, soulignant son engagement à renforcer l'autonomie des joueurs à l'échelle mondiale grâce à de nouvelles possibilités, ressources et connexions dans le monde du jeu.

Ce changement de marque survient dans la foulée de l'hiver des cryptomonnaies qui a frappé l'univers du jeu de type « jouer pour gagner de l'argent » entre mai et novembre 2022. L'effondrement de certains échanges de cryptomonnaies et jetons a créé des défis sans précédent pour l'industrie des jeux de chaîne de blocs, incitant les confréries de jeux à chercher de nouveaux modèles d'affaires plus durables. En réaction, PIF a lancé la plateforme Quests, qui a joué un rôle déterminant dans l'expansion rapide de l'entreprise. La base d'utilisateurs de PIF a augmenté de 100 % chaque trimestre au cours des six derniers mois et devrait dépasser les 100 000 utilisateurs au deuxième trimestre de 2023.

PIF Nation s'associe à des studios de jeux, libérant la puissance de sa plateforme pour les partenaires de jeux, aidant à démarrer leurs communautés et à bâtir une base de joueurs fidèles, et favorisant les initiatives d'acquisition et de rétention des joueurs, contribuant ainsi à la localisation des jeux et à leur entrée sur le marché asiatique. Depuis la création de notre plateforme Quests, nous avons lancé plus de 150 quêtes pour 100 jeux, donnant à nos joueurs différentes occasions d'obtenir des récompenses.

PIF Nation élargit sa mission qui consiste à « offrir davantage de récompenses aux joueurs » en proposant une expérience de jeu améliorée grâce à sa nouvelle plateforme Quests. La plateforme offre diverses tâches de jeu comme des essais bêta, des concours, des tournois, l'installation d'applications, et plus encore, permettant aux utilisateurs d'obtenir des récompenses excitantes comme des jetons Web3, des NFT, des points de plateforme et même de l'argent.

À mesure que la communauté grandissait, il est devenu évident que PIF était bien plus qu'une simple confrérie de jeux de type « jouer pour gagner de l'argent ». Par conséquent, la transformation de l'entreprise en PIF Nation représente son objectif de créer une communauté mondiale qui unit les joueurs du monde entier grâce à leur passion commune.

La plateforme Quests est la pierre angulaire de la croissance continue de PIF Nation, qui demeure fidèle à ses valeurs fondamentales d'intégrité, de plaisir et de croissance continue en bâtissant un écosystème où les joueurs peuvent évoluer et gagner de l'argent tout en s'amusant. PIF Nation offre aux joueurs un espace amusant et inclusif pour jouer, gagner et obtenir des récompenses. La plateforme crée un environnement dynamique et favorable où les bâtisseurs de la communauté peuvent tisser des liens, échanger et apprendre les uns des autres, créant un impact un joueur à la fois.

De l'humble confrérie Axie Infinity à une communauté de jeu florissante, PIF Nation poursuit son parcours avec un engagement renouvelé pour renforcer l'autonomie des joueurs dans le monde entier. Dans notre univers, chaque joueur a un chez-soi.

