RENAISSANCE RENFORCE SON IMPACT PROVINCIAL AVEC UNE NOUVELLE FRIPE DANS LA CAPITALE-NATIONALE

Créée en 1994, Renaissance est une OBNL profondément enracinée dans sa communauté. Fait par les Québécois, pour les Québécois, elle incarne un modèle d'économie sociale unique. À travers ses centres de dons et ses magasins, l'organisme agit chaque jour pour donner une seconde vie aux objets -- et aux personnes. Ainsi, Renaissance contribue à transformer positivement la société en réduisant concrètement l'impact environnemental de la surconsommation, tout en aidant des personnes éloignées du marché du travail à retrouver leur place dans la communauté.

« Chaque don et chaque achat dans une Fripe Renaissance soutient une mission sociale forte. Qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, nous accompagnons celles et ceux qui rencontrent des obstacles à l'emploi, souvent liés au manque d'expérience ou à une confiance fragilisée. Par le biais de nos Centres d'aide à l'Emploi Renaissance (CAER) intégrés dans certaines de nos fripes, ou grâce à nos parcours d'insertion de 26 semaines, nous les aidons à retrouver confiance en eux, et à bâtir une expérience professionnelle solide au sein de Renaissance. Grâce à un accompagnement humain et personnalisé, ils peuvent se reconstruire, reprendre leur place et avancer vers leurs projets », déclare Éric St-Arnaud, directeur général de Renaissance.

Depuis la création de l'organisme, ce sont plus de 10 600 personnes qui ont intégré le marché du travail ou fait un retour aux études à la suite de leur participation à l'un des programmes d'employabilité.

Une présence dans la Capitale-Nationale

Avec cette ouverture à Québec, Renaissance étend donc renforcer sa mission dans la région : offrir à toutes et à tous un accès à la consommation responsable, tout en soutenant des parcours de vie vers l'autonomie et la dignité. Déjà présente dans la Capitale-Nationale avec un centre de dons à Sainte-Foy et une fripe à Lévis, l'organisation accélère son déploiement régional, en s'appuyant sur un réseau de partenaires communautaires et économiques comme Recyclage Vanier, Réno-Jouet, et d'autres acteurs communautaires.

« Pour nous, il était essentiel de collaborer avec des partenaires bien enracinés à Québec afin de répondre aux réalités du terrain et aux besoins concrets des communautés. Grâce à notre partenariat avec Recyclage Vanier, par exemple, nous pourrons accueillir des participants à leurs programmes d'insertion directement dans notre magasin et les accompagner dans leur parcours de formation en emploi. Une manière concrète d'agir ensemble, ici, pour un Québec plus solidaire. » -- Éric St-Arnaud, directeur général de Renaissance.

Au service de l'environnement

Alors que l'industrie du textile est la deuxième plus polluante au monde, représentant environ 10 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre - soit près de 4 milliards de tonnes de CO2 chaque année -Renaissance agit pour transformer les habitudes de consommation encore marquées par l'abondance de biens neufs.

L'ouverture de cette 24ᵉ succursale s'inscrit dans un projet ambitieux : détourner 50 000 tonnes de vêtements et d'objets des sites d'enfouissement d'ici à 2030, tout en démocratisant l'achat de seconde main pour en faire un réflexe quotidien, porteur de sens pour la population québécoise.

« Ouvrir une succursale à Québec, c'est élargir notre mission pour toucher davantage de communautés qui vivent des enjeux d'employabilité. Mais c'est aussi encourager un mode de consommation durable. Renaissance, ce n'est pas qu'une destination magasinage. C'est un moteur de changement collectif. Et nous souhaitons que le plus grand nombre de Québécois et Québécoises puissent en bénéficier. » - Éric St-Arnaud.

Fondée en 1994, Renaissance est un organisme à but non lucratif québécois qui allie insertion socioprofessionnelle et économie circulaire. Grâce à un réseau de plus de 70 points de collecte et 40 magasins à travers le Québec, Renaissance redonne une seconde vie aux objets tout en accompagnant des milliers de personnes dans leur parcours d'insertion professionnelle. Depuis sa création, l'organisation a aidé plus de 10 600 personnes à retrouver un emploi ou à reprendre leurs études. En 2024, près de 2 millions de dons ont été recueillis et 31 000 tonnes de biens ont été détournées des sites d'enfouissement.

Au Centre commercial des Halles Fleur de Lys, situé au 245 rue Soumande, Québec G1M 1P7.

