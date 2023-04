Remue-méninges de l'industrie de la quincaillerie et des matériaux de construction autour du Périscope, un tableau de bord prédictif

MONTRÉAL, le 27 avril 2023 /CNW/ - Ce matin, à Saint-Hyacinthe, les délégués au Congrès des Décideurs de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT) se concertent pour élaborer ensemble le « Périscope », un tableau de bord qui se veut prédictif et collaboratif.

L'outil doit permettre aux quincailliers et à leurs fournisseurs de réduire leurs risques d'approvisionnement et d'embauche grâce à des données agrégées et fiables.

« Les comparatifs qui réfèrent à des périodes du passé, si elles demeurent utiles aux comptables, perdent cependant de leur fiabilité pour les chefs d'entreprise et leurs acheteurs tant tout change, et plus vite », déclare le président de l'AQMAT, Richard Darveau.

Ainsi, plusieurs des indicateurs retenant l'attention des parties prenantes visent à prévoir le marché et le comportement des consommateurs, des entreprises et des gouvernements dans le futur immédiat plutôt qu'à scruter les bilans. À cela s'ajoutent des données macro prenant en compte des facteurs externes pouvant influencer la rénovation et la construction.

Publié à une cadence mensuelle, mais comportant certaines données accessibles en temps réel, et commenté par des experts de la construction, de la finance, du commerce de détail et de l'industrie manufacturière, le tableau de bord entraînera les groupements d'achats et leurs marchands à travailler avec plus de cohésion avec leurs fournisseurs.

Le calendrier de déploiement prévoit la livraison d'une version en mode manuel en décembre 2023, fruit de nombreux partenariats humains. Une année plus tard, le Périscope devrait profiter des vertus de l'intelligence artificielle pour offrir la personnalisation du tableau de bord en fonction des besoins d'information propre à chaque utilisateur.

À propos de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction

Créée en juin 1940, l'AQMAT a pour mandat d'informer, de défendre, de former, d'animer et d'accompagner une communauté d'affaires maintenant constituée de plus de 1000 marchands, distributeurs et fabricants d'articles de quincaillerie et de matériaux de construction, cumulant 34 000 emplois et un chiffre d'affaires de 12 milliards $.

