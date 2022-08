GUANGZHOU, Chine, 3 août 2022 /CNW/ -- Vos vidéos sur Guangdong pourraient vous permettre de remporter de grands prix en argent, jusqu'à 10 000 RMB. Participez à l'événement « My Guangdong Story » mondiale de vidéos courtes.

L'événement organisé par le Nanfang Media Group est ouvert du 2 août au 15 octobre aux équipes et aux personnes du monde entier. L'événement de partage hors ligne aura lieu en novembre cette année.

Pour participer, faites une vidéo relatant des histoires uniques de Guangdong, une grande puissance économique en Chine et le centre de la culture Lingnan. Vous pouvez parler de votre vie et votre carrière à Guangdong, d'une partie de la culture locale, d'une fois où vous y êtes partie en voyage, et plus encore Toutes les histoires sont les bienvenues!

Comment participer : Allez à la page Web officielle de l'événement sur Newsgd.com (www.newsgd.com/mygdstory) et soumettez votre candidature.

Calendrier

Soumission : Du 2 août au 15 octobre 2022

Vote en ligne : De la fin d'août à la fin d'octobre 2022

Événement de partage hors ligne : Novembre 2022

Pendant l'événement, toutes les œuvres conformes au thème seront publiées sur la page Web officielle. Certaines œuvres sélectionnées seront présentées sur diverses plateformes, dont Southcn.com, l'application Yuexuexi, de nouvelles plateformes de médias du Nanfang Media Group, la chaîne Guangdong de Xuexi Qiangguo, des écrans à DEL extérieurs et dans les métros et autobus de Guangdong, ainsi que sur les sites Web et les plateformes de médias sociaux de la province. Les vidéos primées seront exposées aux endroits emblématiques de Guangzhou lors de l'événement hors ligne en novembre.

Exigences

Les vidéos doivent durer moins de six minutes et tourner autour du thème « My Guangdong Story » (Mon histoire de Guangdong) en format .MP4, .FLV, .MOV ou dans d'autres formats, en illustrant votre vision de la région.

Il n'y a aucune restriction quant à la langue de la vidéo. S'il y a un dialogue ou une narration, veuillez ajouter des sous-titres en chinois ou en anglais.

Le travail ne devrait pas comprendre de publicité commerciale, mais doit inclure une description de 150 mots.

Les vidéos doivent être originales et peuvent être présentées sous n'importe quelle forme, comme des entrevues ou des micro-documentaires.

Récompenses

Prix d'excellence : 10 000 RMB (avant impôt) par gagnant, 10 gagnants au total

Nomination pour le prix d'excellence : 5 000 RMB (avant impôt) par gagnant, 20 gagnants au total

Prix de popularité : 2 000 RMB (avant impôt) par gagnant, 20 gagnants au total

Les participants peuvent consulter tous les détails de l'événement, y compris le programme de l'événement, le guide de participation et les exigences relatives au droit d'auteur sur la page Web officielle.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1870639/video_1.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1870637/image_1.jpg

SOURCE Nanfang Media Group

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jasmine, [email protected], +86-13533088218