Remplacement de La Place 0-5 - Vers un accès plus équitable aux places subventionnées en services de garde éducatifs à l'enfance

QUÉBEC, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Poursuivant l'objectif d'offrir aux parents du Québec un accès plus équitable aux places subventionnées en installation, la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, est fière de faire connaître aujourd'hui les grands pans du nouveau guichet d'accès qui remplacera La Place 0-5. Grâce aux changements proposés, les parents pourront être certains que leurs enfants seront considérés sur la liste d'attente, et ce, selon des critères d'admission qui seront les mêmes pour tous. L'outil sera plus fiable et plus simple à utiliser, autant pour les familles que pour les services de garde.

Pour y arriver, le gouvernement souhaite notamment :

créer de véritables listes d'attente par lesquelles les parents et les services de garde devront transiger, ce qui évitera entre autres l'attribution parallèle de places et permettra d'établir un portrait plus juste des enfants en attente;

ce qui évitera entre autres l'attribution parallèle de places et permettra d'établir un portrait plus juste des enfants en attente; uniformiser les critères d'admission aux services de garde, ce qui évitera la multiplication des critères d'admission arbitraires au profit d'un accès plus équitable pour toutes les familles et d'un système plus efficace pour les services de garde;

ce qui évitera la multiplication des critères d'admission arbitraires au profit d'un accès plus équitable pour toutes les familles et d'un système plus efficace pour les services de garde; transmettre aux parents un indicateur du rang de leur enfant sur les listes d'attente des services de garde qu'ils auront sélectionnés, ce qui leur offrira une meilleure visibilité sur l'avancement de leur démarche.

Le remplacement de La Place 0-5 par un nouveau guichet unique marquera également un progrès majeur dans l'avancement du Grand chantier pour les familles. D'ailleurs, depuis le début des travaux, 20 436 places subventionnées ont été ajoutées au réseau de services de garde grâce à la création de 16 887 places en installation ou en milieu familial, et à la conversion de 3 549 places non subventionnées : du jamais vu depuis les 25 dernières années. Qui plus est, plus de 25 000 places sont en cours de réalisation et un appel de projets en cours vise à en convertir 5 000 autres d'ici la fin de l'année.

Citation :

« Le remplacement de La Place 0-5 est nécessaire pour que les parents puissent enfin bénéficier d'une plateforme plus transparente et plus équitable pour l'accès aux places subventionnées en services de garde. Je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement les associations nationales ainsi que tous les parents qui ont participé aux premières consultations lancées dès l'hiver 2022. Combiné aux travaux intensifs de création de places subventionnées, le nouveau guichet unique sera un outil efficace pour améliorer l'accès des familles à notre précieux réseau de services de garde. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

Informations sur le processus de consultation :

Toute personne intéressée peut faire parvenir ses commentaires au ministère de la Famille, et ce, jusqu'au 4 novembre 2023.

Suivant cette période et l'analyse des commentaires, le projet de règlement sera publié à nouveau dans sa forme finale en vue de son entrée en vigueur au cours de l'année 2024, au moment de la mise en place du nouveau guichet d'accès.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Famille, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/FamilleQuebec

https://twitter.com/FamilleQuebec

https://ca.linkedin.com/company/ministere-famille-quebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Renseignements: Source : Catherine Pelletier, Attachée de presse de la ministre de la Famille, 450 204-5158, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]