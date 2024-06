Remplacement de joints de tablier sur l'autoroute 40 (Métropolitaine) à compter du 17 juin 2024

MONTRÉAL, le 12 juin 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable procédera au remplacement de joints de tablier sur l'autoroute Métropolitaine jusqu'à l'automne 2024. Des fermetures complètes de nuit de segments de l'autoroute, de même que des fermetures partielles la nuit ou la fin de semaine de la voie de desserte et de bretelles menant vers l'autoroute sont à prévoir. Ces travaux seront principalement réalisés dans le secteur de l'échangeur Décarie, mais aussi de part et d'autre de l'échangeur des Laurentides.

Entraves et gestion de la circulation

A-40 (Métropolitaine)

Fermetures complètes de nuit de segments de l'autoroute 40 (Métropolitaine), dans l'une ou l'autre des directions. Par défaut, la fermeture d'entrées ou de sorties sera requise dans les segments fermés. Les détours s'effectueront par les voies de desserte. À noter : ces fermetures complètes de nuit d'une direction de l'autoroute seront accompagnées de la fermeture de la voie de gauche dans la direction opposée.

Fermeture complète d'une fin de semaine de l'entrée de l'A-40 (Métropolitaine) EST en provenance de l'A-520 (Côte-de-Liesse). Les usagers de la route devront utiliser l'entrée suivante.

Fermetures partielles (largeur réduite) d'entrées en provenance de la voie de desserte.

Voie de desserte (chemin de la Côte-de-Liesse) en direction est

Fermetures partielles de fin de semaine (1 voie ouverte).

Faits saillants

Les joints de tablier permettent de lier les différents segments des structures surélevées. Leur remplacement permettra de rajeunir ces équipements.

Lors du remplacement d'un joint de tablier, le confort de roulement en sera affecté, en raison de la pose d'une plaque temporaire. La vitesse affichée sera réduite en conséquence.

Des signaleurs et des policiers seront positionnés à des endroits stratégiques sur les voies de desserte, afin de fluidifier la circulation.

Bien que ces travaux soient principalement réalisés la nuit ou la fin de semaine, des épisodes de congestion sont à prévoir, notamment dans les voies de desserte.

L'autoroute 40 (Métropolitaine) fait l'objet de travaux d'entretien en continu, aussi bien sous les segments surélevés qu'au-dessus, et la plupart du temps réalisés la nuit. Rappelons qu'une autre fin de semaine intensive d'asphaltage est prévue en 2024, en direction ouest. Le Ministère annoncera cette fermeture dès que la date sera précisée.

Avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web transports.gouv.qc.ca/nous-joindre.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724