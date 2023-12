Remorques à chargement latéral pour la livraison de breuvages

Remorques CFT devient le leader canadien de son secteur d'activités en faisant l'acquisition du fabricant HESSE

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, QC, le 11 déc. 2023 /CNW/ - Remorques CFT, le plus important fabricant de remorques spécialisées à chargement latéral au Canada, est heureux d'annoncer la conclusion de la transaction par laquelle il se porte acquéreur des actifs et de la propriété intellectuelle de HESSE, une entreprise de Saint-Jean-sur-Richelieu qui était à ce jour son plus important compétiteur à l'échelle nationale.

Cette acquisition, réalisée en août dernier, fait de Remorques CFT fait la plus importante entreprise canadienne spécialisée dans la conception et la fabrication de remorques sur mesure destinées à la livraison des breuvages, tant pour l'industrie brassicole que pour celles des boissons gazeuses et autres embouteilleurs spécialisés. La part de marché de l'entreprise représente plus de 90 % de toutes les remorques de ce type au Canada. Plus d'une centaine d'employés travaillent pour Remorques CFT.

« Cette acquisition nous permet de franchir un pas important dans l'exécution de notre plan de croissance, a déclaré François Thouin, associé de Remorques CFT. Quinze années d'efforts soutenus et d'investissements nous permettent de créer aujourd'hui des remorques d'avant-garde dont les avantages compétitifs font l'unanimité chez nos clients. L'acquisition de HESSE nous permet maintenant d'envisager une importante croissance de nos ventes pour 2024, notamment aux États-Unis, où nos produits sont en très forte demande chez les grands joueurs du secteur des breuvages. »

Sécurité et efficacité

Les produits sur mesure de Remorques CFT sont très appréciés des clients en raison de leurs nombreuses caractéristiques exclusives :

Un centre de gravité abaissé favorisant une plus grande ergonomie du travail et une conduite plus sécuritaire pour les livreurs/opérateurs.

Des portes et compartiments motorisés réduisant considérablement les efforts physiques demandés aux livreurs/opérateurs. Il en résulte une réduction significative des accidents de travail autour de la remorque et des coûts liés à la CNESST pour l'employeur;

Une résistance exceptionnelle à la corrosion grâce à un procédé en instance de brevet;

Un logement intérieur pour chariot élévateur pour assurer une conduite plus sécuritaire du camion, tout en plaçant cet équipement à l'abri des intempéries et de la saleté de la route;

François Thouin confirme que l'entreprise vise le recrutement d'une quinzaine de travailleurs spécialisés au cours des prochains mois afin de répondre également à la demande des clients américains qui ont découvert les vertus des produits fabriqués par Remorques CFT, grâce aux bureaux de ventes localisés en Pennsylvanie et à Chicago.

À propos de Remorques CFT

Leader dans la fabrication de remorques à chargement latéral, Remorques CFT se distingue depuis plus de 15 ans par l'innovation dont l'entreprise fait preuve en matière de distribution. Ses produits se démarquent par des coûts de d'utilisation, d'entretien et de réparation nettement inférieurs à la norme en raison de leur conception avant-gardiste qui priorise l'ergonomie, la sécurité et la réduction de l'empreinte écologique. Remorques CFT compte quelque 100 employés dont la majorité ouvre au siège social de Sainte-Anne-des-Plaines, au Québec.

SOURCE Remorques CFT

