Remorquage PDR 2011 inc. de Laval perd son autorisation de contracter et est inscrite au RENA

QUÉBEC, le 4 août 2025 /CNW/ - À la suite d'un examen d'intégrité effectué en collaboration avec le Bureau d'intégrité et d'éthique de Laval, l'Autorité des marchés publics (AMP) a révoqué l'autorisation de contracter de Remorquage PDR 2011 inc. L'entreprise, œuvrant en remorquage et en transport, a aussi été inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) pour une période de cinq ans.

Cette décision a été rendue le 25 juin dernier, pour les motifs suivants :

Remorquage PDR 2011 inc. a, à plusieurs reprises, surfacturé la Ville de Laval dans le cadre d'un contrat et a fait preuve d'insouciance quant au respect des tarifs applicables, des documents contractuels et de la réglementation afférente.

Au cours des cinq prochaines années, Remorquage PDR 2011 inc. ne pourra soumissionner pour conclure un contrat public, ni conclure un contrat ou un sous-contrat avec un organisme public. L'entreprise dispose de 60 jours pour mettre un terme à ses contrats publics en cours. Il est possible de consulter le résumé de la décision sur le site amp.quebec.

À propos de l'Autorité des marchés publics

L'AMP est une instance neutre et indépendante qui a pour mission de surveiller les marchés publics. Elle veille à ce que les organismes publics respectent les règles encadrant l'octroi et l'exécution des contrats publics, et s'assure que les entreprises qui obtiennent ces contrats satisfont aux exigences élevées d'intégrité auxquelles le public est en droit de s'attendre. Objectif : la saine gestion des fonds publics.

