Remise du prix Égalité Thérèse-Casgrain - Une soirée qui honore des femmes et des hommes engagés en faveur de l'égalité

QUÉBEC, le 19 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest a procédé aujourd'hui à la remise du prix Égalité Thérèse-Casgrain, à l'Assemblée nationale. Ce prix vise à souligner l'apport exceptionnel de personnes et organismes qui œuvrent pour l'égalité entre les femmes et les hommes.

À l'occasion de cette onzième édition, la formule du concours a été renouvelée de façon à récompenser des personnes et des organisations plutôt que des projets. La nouvelle mouture du prix Égalité Thérèse-Casgrain a permis la création de trois nouvelles catégories qui mettent en lumière la contribution de modèles inspirants, et ce, tout en reconnaissant collectivement la valeur de leur engagement personnel et professionnel en matière d'égalité.

Voici la liste des lauréats :

Citation :

« Je tiens à féliciter les finalistes et les lauréats des prix Hommage, Groupe de femmes et Allié. Vous êtes des modèles d'inspiration pour nous toutes et tous. La contribution que vous apportez à la société est précieuse et indispensable. Le prix Égalité Thérèse-Casgrain témoigne des efforts constants que nous devons fournir pour que l'égalité de fait entre les femmes et les hommes puisse être atteinte un jour au Québec. Je suis reconnaissante de votre engagement et je suis convaincue que vous inspirerez d'autres citoyennes et citoyens à bâtir une société plus égalitaire. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Créé en 2007, le prix Égalité Thérèse- Casgrain est une distinction gouvernementale qui souligne des réalisations contribuant à l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec.

est une distinction gouvernementale qui souligne des réalisations contribuant à l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec. Ce prix fait maintenant partie des actions de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021 .

. En 2015, pour souligner le 75 e anniversaire de l'obtention du droit de vote et d'éligibilité des femmes, le prix Égalité a été rebaptisé en l'honneur d'une figure emblématique de cette lutte, M me Thérèse Casgrain .

anniversaire de l'obtention du droit de vote et d'éligibilité des femmes, le prix Égalité a été rebaptisé en l'honneur d'une figure emblématique de cette lutte, M Thérèse . Les lauréates et les lauréats remportent une sculpture en bronze oxydé, une création de M. Martin Pontbriand, joaillier-orfèvre.

Pour plus d'information sur les lauréates et lauréats et leurs accomplissements, vous pouvez consulter le site Web du Secrétariat à la condition féminine. Les médias pourront obtenir les photos officielles de l'événement en communiquant avec le Ministère par téléphone au 418 528‑2265, poste 3144, ou par courriel à [email protected]

