Remise du prestigieux prix Donat-Roy!

Yves Leroux devient le 9e récipiendaire de cet important prix du secteur de la transformation laitière au Québec

SAINT-LAMBERT, QC, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Le 30 septembre dernier, à l'occasion du congrès annuel du Conseil des industriels laitiers du Québec, M. Yves Leroux s'est vu remettre une importante distinction. En effet, l'ancien vice-président, affaires réglementaires et relations gouvernementales de Parmalat Canada (aujourd'hui Lactalis Canada) devient le nouveau récipiendaire du prix Donat-Roy. Rappelons que ce prix vise à reconnaître un individu du paysage laitier qui se démarque particulièrement grâce à sa contribution à l'essor de l'industrie laitière du Québec.

Une implication digne de mention

Yves a effectivement été un homme marquant pour l'industrie laitière québécoise. Administrateur pour le Conseil des industriels laitiers du Québec pendant 16 ans, Yves a participé à de nombreux comités, dont l'important comité de négociations de la convention de mise en marché du lait. Les gens ayant vu M. Leroux à l'œuvre se rappellent l'habilité avec laquelle Yves négociait.

« M. Leroux est un ardent défenseur de son point de vue, un fin négociateur! »

- Bruno Letendre, président des Producteurs de lait du Québec de 2011 à 2020

Pour Yves, le secret d'une négociation réussie réside dans la capacité à écouter et comprendre l'autre. Toujours respectueuses, ses prises de parole reflétaient bien sa compréhension des enjeux touchant les différents acteurs rassemblés autour de la table. Yves faisait ainsi habilement avancer les conversations vers des compromis satisfaisant un maximum d'acteurs de la filière laitière québécoise. Il est également important de mentionner que, pour M. Leroux, il était primordial de trouver des solutions équitables autant pour les transformateurs de petite taille que pour ceux de grande taille.

Un prix qui touche

Ce prix a une signification toute particulière pour le tout nouveau récipiendaire, puisqu'il a côtoyé de près l'homme portant le nom de cette distinction. En effet, M. Donat Roy a lui-même accueilli Yves Leroux lors de son arrivée en tant qu'administrateur au Conseil des industriels laitiers du Québec. L'immense respect de M. Leroux envers le pionnier de l'industrie qu'est M. Roy rend son prix un peu surréel. Mais même si cette distinction semble trop belle pour être vraie, les gens ayant côtoyé Yves sont catégoriques; M. Leroux est à la hauteur de ce prix.

« À mon avis, il n'y a vraiment pas de meilleur candidat pour recevoir le prix Donat-Roy, car je crois fermement que Yves partage les valeurs que Donat a représentées toute sa vie. »



- Gilles Froment, Vice-Président Principal du CILQ et Vice-Président Principal, Relations gouvernementales et industrielles, Lactalis Canada

Une carrière inspirante

De ses 15 ans à ses 19 ans, notre récipiendaire en a fait du chemin! Grand passionné de la transformation laitière, cet homme sachant saisir les opportunités au bond est passé d'employé d'une petite fabrique à étudiant de l'école Kemptville, puis à fromager principal et surintendant de l'usine Ault Foods! C'est d'ailleurs là qu'il inventa par hasard un produit désormais bien connu de tous; le fromage marbré! Dans sa carrière, Yves Leroux n'a donc cessé de cumuler les grandes réalisations, en plus de devenir un réel modèle pour ses confrères et consœurs de l'industrie laitière québécoise.

À propos du Conseil des industriels laitiers du Québec

Le Conseil des industriels laitiers du Québec (CILQ) existe depuis 1963. Il regroupe 99 % des transformateurs laitiers du Québec. Ces derniers produisent des aliments de qualité, novateurs et essentiels à un régime alimentaire sain. Le CILQ a pour mission de s'assurer que le Québec soit un endroit où les transformateurs laitiers peuvent investir, innover et prospérer. Il représente quelque 90 entreprises laitières membres et près de 50 entreprises fournisseurs de services aux membres.

Vidéo prix Donat-Roy 2023 : https://www.youtube.com/watch?v=h2_y6_-UMP0

SOURCE Conseil des industriels laitiers du Québec (CILQ)

Renseignements: Adèle St-Jacques, Responsable des communications, [email protected] | 450 486-7331 #104