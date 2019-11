Remise des prix de reconnaissance Essor - Saluons la créativité et le talent des élèves

QUÉBEC, le 22 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Plus tôt aujourd'hui, au Musée national des beaux-arts du Québec, avait lieu la 23e édition des prix de reconnaissance Essor.

Le député de Richelieu et adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (volet formation professionnelle), M. Jean-Bernard Émond, au nom du ministre Jean‑François Roberge, et le député de Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre de la Culture et des Communications (volet communications), M. Louis Lemieux, au nom de la ministre Nathalie Roy, ont procédé à la remise des prix lors de la cérémonie.

Les prix de reconnaissance Essor soulignent l'excellence et l'originalité de projets artistiques et culturels réalisés dans les écoles québécoises. Ils permettent de reconnaître l'engagement des enseignantes et enseignants, du personnel scolaire et de leurs partenaires du milieu culturel dans le but de faire rayonner la qualité de leur travail et de mettre en valeur le talent et la créativité des jeunes.

Soulignons que la formule du concours a été renouvelée cette année et que vingt prix ont été remis.

Le Grand prix national

L'école Curé-Antoine-Labelle de la Commission scolaire de Laval a remporté le Grand prix national, soit une bourse de 10 000 $ ainsi que la réalisation et la diffusion d'une capsule vidéo sur le site Web « La Fabrique culturelle » de Télé-Québec. Ce prix récompense un projet exceptionnel, qui répond à l'ensemble des critères des prix de reconnaissance Essor.

Citations :

« Les jeunes qui s'impliquent dans la réalisation d'un projet culturel sont doublement gagnants : ils ont la chance de mettre à profit leur créativité et cela favorise leur motivation et leur persévérance scolaire. Je suis très heureux de constater que la culture rayonne dans les écoles partout à travers le Québec. Je félicite les lauréats des prix de reconnaissance Essor et je souligne la qualité du travail accompli par les élèves, les enseignants, les responsables scolaires, et les partenaires du milieu culturel qui ont participé ou collaboré à la réalisation d'un projet culturel. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

« La jeunesse, c'est l'avenir du Québec et il est essentiel de donner aux élèves des outils qui stimulent leur imagination et leur esprit critique, et développent leur créativité et leur personnalité. Je félicite chaleureusement les jeunes finalistes et je remercie vivement les pédagogues, les enseignantes et enseignants, les organismes culturels, les artistes, les écrivains et tous les partenaires qui, en s'investissant dans des projets culturels destinés aux jeunes, nous montrent qu'ils reconnaissent les liens indissociables qui unissent l'éducation et la culture. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants :

Créés en 1996, les prix de reconnaissance Essor sont remis annuellement par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Culture et des Communications, en collaboration avec les partenaires suivants : BMO Groupe financier ainsi que Télé-Québec et la Fabrique culturelle.

Liens connexes :

Pour plus d'information sur les projets lauréats ainsi que sur les prix de reconnaissance Essor :

www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/culture-education/prix-de-reconnaissance-essor/

www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=2022

