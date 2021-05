Remise des médailles René-Chaloult dans le cadre des célébrations commémoratives de la Journée nationale des patriotes

Sur les traces des femmes patriotes : rendons hommage aux québécoises!

MONTRÉAL, le 19 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) est heureux d'annoncer qu'il a décerné aujourd'hui, dans le cadre des célébrations commémoratives de la Journée nationale des patriotes, les médailles René Chaloult à deux femmes d'exception, soit mesdames Chantale Machabée et Lorraine Pintal. L'annonce des lauréates a été faite cet après-midi au Ausgang Plaza, à Montréal. Deux conférencières ont également pris part à l'événement, soit mesdames Camille Goyette-Gingras et Marilyn Randall, en plus de la lecture du texte thématique de la journaliste et écrivaine Claudia Larochelle.

Créée en 1973, la Médaille René-Chaloult se veut un témoignage de reconnaissance dé­cerné pour honorer le travail et l'œuvre d'une personnalité qué­bécoise qui s'est illustrée, soit dans le domaine intellectuel, artistique ou humanitaire, soit sur le plan poli­tique, socio-économique ou cul­turel, ou encore dans le monde des loisirs et des sports. De nombreuses personnalités ont reçu cette médaille dont, entre autres, Félix Leclerc, Janette Bertrand, Michel Tremblay, Fernand Daoust, Gérard Turcotte, Jean-Pierre Coallier et Jacques Lacoursière.

« Cette année, le MNQ rend hommage à des pionnières du Québec d'aujourd'hui et souhaite souligner leur grande contribution à notre histoire, notre culture et notre fierté. Il s'agit pour nous d'un grand honneur que de mettre en lumière leur apport inestimable à notre société et nous en sommes très fiers » . a déclaré madame Thérèse David, présidente du MNQ.

À propos des lauréates…

Première femme à présenter un bulletin sportif à la télévision au lancement de la chaîne sportive RDS en 1989 à l'âge de 24 ans, Chantal Machabée est une journaliste de renom et une pionnière féminine du journalisme sportif québécois. Elle fut ainsi la première voix que les amateurs de sport du Québec ont entendue. Plus de trois décennies plus tard, elle est l'une des figures les plus connues de la télévision au Québec. Des plafonds de verre, Chantal Machabée en a brisé plus d'un. Sportive de renom, elle a su avec brio jongler entre son rôle de journaliste et de mère, elle qui s'est taillé e une place dans un domaine reconnu comme appartenant aux hommes. Résiliente et déterminée, elle est une passionnée qui continue d'exceller dans son domaine après plus de 35 ans de carrière.

Femme de cœur, de tête et de culture, Lorraine Pintal cumule une carrière impressionnante autant au théâtre, à la télévision que comme metteuse en scène aguerrie et gestionnaire, notamment en tant que directrice générale du Théâtre du Nouveau Monde. Tout au long de sa carrière et encore à ce jour, elle a consacré ses énergies, sa passion, sa fougue et son talent à faire rayonner la culture et les œuvres québécoises mais, surtout, nos artisans. Elle est certainement une source d'inspiration et d'admiration dans le monde du théâtre et de la télévision, en plus ainsi que de plusieurs générations de Québécoises et de Québécois. Elle a également fait partie du conseil d'administration du MNQ en 2018 et en 2019.

Fondé en 1947, le MNQ regroupe aujourd'hui 19 Sociétés na­tionales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste réparties sur tout le territoire du Québec. Il a pour mission de défendre et pro­mouvoir l'identité québécoise, la langue, l'histoire, la culture et le patrimoine.

Nous tenons à remercier chaleureusement notre partenaire principal, la Centrale des Syndicats du Québec, puisque cet événement est rendu possible grâce à celle-ci; ainsi que notre grand partenaire, la Fondation Lionel-Groulx, pour leur soutien perpétuel dans nos nombreux projets.

SOURCE MOUVEMENT NATIONAL DES QUEBECOISES ET QUEBECOIS

Renseignements: Mouvement national des Québécoises et Québécois, Ève Cardinal, Responsable des communications, 514 550-6636, [email protected]

Liens connexes

http://mnq.quebec/