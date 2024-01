Remise de l'audience sur la demande d'injonction provisoire - DÉCLARATION DE NORTHVOLT

MONTRÉAL, le 19 janv. 2024 /CNW/ - Northvolt prend acte de la remise de l'audience qui a été accordée par la Cour supérieure du Québec. Rappelons que dès que nous avons été informés de la demande d'injonction, nous avons pris la décision d'arrêter tous les travaux sur le site, par respect pour le processus judiciaire en cours. Ceux-ci sont suspendus jusqu'à mardi.

Nous avons démontré que nos projets respectent les normes parmi les plus élevées au monde et nous entendons continuer de nous soumettre aux réglementations environnementales en vigueur. Northvolt est une pionnière d'un modèle durable pour la fabrication de batteries et nous entendons poursuivre nos efforts afin de contribuer à la décarbonation de l'économie.

