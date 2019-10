Remise de décorations et de citations en matière de sécurité incendie - Une distinction pour le Service de sécurité incendie de Schefferville-Matimekush-Lac-John

QUÉBEC, le 6 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le directeur du Service de sécurité incendie de Schefferville-Matimekush-Lac-John a reçu une Citation d'honneur. M. Daniel Vocelle a réussi en quelques années seulement à réorganiser le Service, à s'assurer du bon déroulement et de la continuité des opérations, tout en faisant face à des enjeux complexes.

La 3e cérémonie de reconnaissance s'est tenue à Québec dans le cadre de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers. C'est la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, qui a procédé à la remise de ces distinctions.

Citations :

« Je tiens à exprimer mon admiration et ma reconnaissance aux récipiendaires. Ces hommes et ces femmes ont fait preuve de bravoure lors d'incendies ou d'autres situations d'urgence. Aujourd'hui, ils se voient récompensés pour la nature remarquable de leurs actes. Leur courage, leur dévouement et leur dépassement de soi sont une véritable source d'inspiration pour la population. Bravo à tous et merci de porter ces valeurs de secours à autrui, chaque jour, aux quatre coins du Québec. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« L'implication de M. Vocelle mérite d'être soulignée. Grâce à sa passion et à sa rigueur, il a réussi à réorganiser un service de sécurité incendie sur la Côte-Nord, en plus de redonner un sentiment de sécurité à la population locale. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Faits saillants :

Cinq catégories de distinctions peuvent être décernées au cours de cette cérémonie de remise de décorations et de citations en matière de sécurité incendie et pour des activités de secours, soit :

Croix de courage

La Croix de courage vise à honorer un membre d'un service de sécurité incendie qui a accompli un acte d'héroïsme au péril de sa vie lors d'une intervention.

Médaille pour acte méritoire

La Médaille pour acte méritoire vise à honorer un membre d'un service de sécurité incendie qui a fait montre d'un leadership remarquable ou de dépassement de soi lors d'une intervention à caractère exceptionnel.

Médaille du sacrifice

La Médaille du sacrifice vise à honorer la mémoire d'un membre d'un service de sécurité incendie décédé à la suite d'une intervention à caractère exceptionnel.

Citation d'honneur

La Citation d'honneur vise à honorer une personne ou un organisme qui a contribué de façon exceptionnelle au développement et à la promotion de la sécurité incendie.

Citation de reconnaissance

La Citation de reconnaissance vise à honorer une personne ou un organisme qui a facilité le travail de membres d'un service de sécurité incendie lors d'un événement nécessitant leur intervention.

La Citation de reconnaissance vise à honorer une personne ou un organisme qui a facilité le travail de membres d'un service de sécurité incendie lors d'un événement nécessitant leur intervention. Voici la répartition des distinctions remises au cours de la cérémonie d'aujourd'hui :

2 Croix de courage;



12 Médailles pour acte méritoire;



4 Citations d'honneur;



21 Citations de reconnaissance.

