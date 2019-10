Remise de décorations et de citations en matière de sécurité incendie - Trente-neuf pompiers et civils honorés pour leur dévouement

QUÉBEC, le 6 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a décerné aujourd'hui à 39 personnes, dont 12 citoyens, plusieurs distinctions honorifiques. Représentant 13 régions administratives de la province, ces récipiendaires ont fait preuve de sang-froid et de bravoure, permettant de sauver des vies ou d'éviter des conséquences graves.

La 3e cérémonie de reconnaissance s'est tenue à Québec dans le cadre de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers. C'est la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, qui a procédé à la remise de ces distinctions.

Soulignons également que la Ville de Québec célèbre cette année le 250e anniversaire de son Service de protection contre l'incendie. La ministre a donc profité de l'occasion pour remettre une plaque honorifique à la Ville afin de souligner le travail de ses pompiers qui veillent à la protection de la population de la capitale nationale, et ce, depuis 1769.

Citation :

« Je tiens à exprimer mon admiration et ma reconnaissance aux récipiendaires. Ces hommes et ces femmes ont fait preuve de bravoure lors d'incendies ou d'autres situations d'urgence. Aujourd'hui, ils se voient récompensés pour la nature remarquable de leurs actes. Leur courage, leur dévouement et leur dépassement de soi sont une véritable source d'inspiration pour la population. Bravo à tous et merci de porter ces valeurs de secours à autrui, chaque jour, aux quatre coins du Québec. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Cinq catégories de distinctions peuvent être décernées au cours de la cérémonie de remise de décorations et de citations en matière de sécurité incendie et pour des activités de secours :

Croix de courage

La Croix de courage vise à honorer un membre d'un service de sécurité incendie qui a accompli un acte d'héroïsme au péril de sa vie lors d'une intervention.

La courage vise à honorer un membre d'un service de sécurité incendie qui a accompli un acte d'héroïsme au péril de sa vie lors d'une intervention.

Médaille pour acte méritoire

La Médaille pour acte méritoire vise à honorer un membre d'un service de sécurité incendie qui a fait preuve d'un leadership remarquable ou de dépassement de soi lors d'une intervention à caractère exceptionnel.

La Médaille pour acte méritoire vise à honorer un membre d'un service de sécurité incendie qui a fait preuve d'un leadership remarquable ou de dépassement de soi lors d'une intervention à caractère exceptionnel.

Médaille du sacrifice

La Médaille du sacrifice vise à honorer la mémoire d'un membre d'un service de sécurité incendie décédé à la suite d'une intervention à caractère exceptionnel.

La Médaille du sacrifice vise à honorer la mémoire d'un membre d'un service de sécurité incendie décédé à la suite d'une intervention à caractère exceptionnel.

Citation d'honneur

La Citation d'honneur vise à honorer une personne ou un organisme qui a contribué de façon exceptionnelle au développement et à la promotion de la sécurité incendie.

La Citation d'honneur vise à honorer une personne ou un organisme qui a contribué de façon exceptionnelle au développement et à la promotion de la sécurité incendie.

Citation de reconnaissance

La Citation de reconnaissance vise à honorer une personne ou un organisme qui a facilité le travail de membres d'un service de sécurité incendie lors d'un événement nécessitant leur intervention.





La Citation de reconnaissance vise à honorer une personne ou un organisme qui a facilité le travail de membres d'un service de sécurité incendie lors d'un événement nécessitant leur intervention. Voici la répartition des distinctions remises au cours de la cérémonie d'aujourd'hui :

2 Croix de courage;

courage;

12 Médailles pour acte méritoire;



4 Citations d'honneur;



21 Citations de reconnaissance.

Lien connexe :

Journée nationale de reconnaissance des pompiers :

www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/ssi/journee-reconnaissance-pompiers.html

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

https://www.facebook.com/securitepublique/

https://twitter.com/secpubliqueqc

ANNEXE

Liste des récipiendaires 2019

Croix de courage

Récipiendaire Service de sécurité incendie Lieutenant Éric Beaucage Service de sécurité incendie de l'Agglomération de Longueuil Pompier Maxime Forest Service de sécurité incendie de l'Agglomération de Longueuil

Médaille pour acte méritoire

Récipiendaire Service de sécurité incendie Lieutenant Serge Gagné Service de sécurité incendie de Dolbeau-Mistassini Lieutenant Carl Lupien Service de sécurité incendie de Dolbeau-Mistassini Pompier Claude Gagnon Régie intermunicipale d'incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine Lieutenant David Gagnon Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Jérôme Pompier au moment de l'événement Patrick Corbeil Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Jérôme Lieutenant Yannick Geoffroy Service de sécurité incendie de la Ville de Terrebonne Lieutenant Pierre-Hugues Lafontaine Service de sécurité incendie de la Ville de Terrebonne Pompier Olivier Beaudoin Service de sécurité incendie de la Ville de Terrebonne Pompier David Boutet Service de sécurité incendie de la Ville de Terrebonne Pompier Maxime Saint-Pierre Service de sécurité incendie de la Ville de Terrebonne Pompier Kevin Murphy Service de sécurité incendie de Gatineau Directeur au moment de l'événement Gaétan Drouin Service de protection contre les incendies de la Ville de Sherbrooke

Citation d'honneur

Directeur Daniel Vocelle Service de sécurité incendie de Schefferville-Matimekush-Lac-John Technicienne Nathalie Arseneau Service de sécurité incendie de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine Coordonnateur Michel Charles Morin Administration régionale Kativik Chef Richard Jones Administration régionale Kativik

Citation de reconnaissance

Pompier Patrice Savard Service de sécurité incendie de Dolbeau-Mistassini Pompier Michaël Michaud Service de sécurité incendie de Dolbeau-Mistassini Policier Maxime Fillion Régie intermunicipale de police Roussillon Stagiaire au moment de l'événement Patrick Champagne-Labrosse Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Jérôme Directeur Joël Sauvé Service de sécurité incendie de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine Lieutenant Christian Mongeau Service de sécurité incendie de Gatineau Pompier Marc-André Pilon Service de sécurité incendie de Gatineau Directeur Claude Pelletier Service des incendies de Saint-Marc-du-Lac-Long Citoyen Dave Tétreault Municipalité de Saint-Théodore-d'Acton Citoyen Yvon Blouin Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu Citoyen Yannick Soucy Ville de Lévis Citoyen Stéphane Girard Ville d'Alma Citoyen Gaston Déraspe Havre-aux-Maisons Citoyen Maxime Sauvé Ville de Montréal Citoyen Jocelyn Déry Municipalité de Sainte-Ursule Citoyen Claude Julien Municipalité de Sainte-Ursule Citoyen William Thériault-Vennes Ville de Magog Citoyenne Sofyanna Brown-Dupuis Ville de Magog Citoyen Serge Laflamme Ville de Magog Pompier Benoit Galipeau Service de sécurité incendie de l'Agglomération de Longueuil Pompier temporaire Steve Richard Service de sécurité incendie de l'Agglomération de Longueuil

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source : Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 418 643-2112; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274