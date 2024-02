En février 2023, Remilk a reçu une « « lettre de non-objection » de la FDA et l'approbation de l'Agence alimentaire de Singapour. L'entreprise a encore une fois fait les manchettes en avril en tant que première entreprise à recevoir une approbation réglementaire de ce type en Israël. Aujourd'hui, l'entreprise est la première productrice de protéines identiques à celles des animaux à recevoir une lettre de non-objection de Santé Canada. La lettre donne aux consommateurs canadiens l'accès à la protéine de Remilk dans une vaste gamme de produits ayant le même goût et la même texture que le lait, la crème glacée, le yogourt, le fromage à la crème et plus encore, sans lactose, cholestérol et hormones de croissance, et offrant d'importants avantages sur le plan de la nutrition et de l'environnement.

« Il s'agit d'un jour important pour nous à Remilk, et d'un jour historique pour le Canada, qui accède à cette nouvelle révolution dans le secteur des produits laitiers. Nous avons mis au point une feuille de route stratégique pour les approbations réglementaires partout dans le monde, en tenant compte du fait que les entreprises de biens de consommation emballés recherchent des solutions qui profitent aux consommateurs partout en Amérique du Nord. Après avoir reçu le feu vert de la FDA, nous avons accordé la priorité au Canada dans le cadre de notre stratégie de réglementation », a déclaré Aviv Wolff, cofondateur et chef de la direction de Remilk. « Les produits laitiers ont beaucoup à offrir. C'est pourquoi nous avons entrepris de créer une solution qui permettra aux consommateurs de retrouver le goût des produits laitiers qu'ils aiment, sans les inconvénients environnementaux et sanitaires des produits laitiers. La reconnaissance de Santé Canada, qui fait suite à des années de recherche et développement et à d'importants investissements de la part de Remilk, a mené à ce moment charnière, favorisant une entrée sur le marché par la grande porte. »

La protéine de lait bêta-lactoglobuline sans matières animales de Remilk est équivalente à la protéine dérivée de la vache, mais elle est produite sans l'apport d'une seule vache, au moyen de la fermentation de précision. L'entreprise produit ses protéines à l'échelle commerciale à plusieurs endroits dans le monde.

« Le fait que Santé Canada autorise notre protéine sans matières animales démontre une fois de plus son innocuité et sa pureté. Le Canada est la quatrième administration sanitaire distincte à réaliser des examens approfondis de nos protéines et chacune d'entre elles, individuellement, a constaté que celles-ci étaient équivalentes à leur version traditionnelle », a déclaré Ori Cohavi, cofondateur et chef des technologies de Remilk. Les approbations réglementaires servent non seulement à ouvrir de nouveaux marchés pour la vente de nos protéines, mais aussi à rassurer l'industrie et les consommateurs quant au fait que nos protéines sont identiques à celles du lait qu'ils consomment et apprécient depuis des décennies. »

« Le Canada est un marché important pour nous, et nous sommes fiers d'être les premiers à y accéder avec la possibilité d'offrir aux Canadiens une expérience sans pareille en matière de produits laitiers. Nous sommes maintenant prêts à travailler en partenariat avec les principales entreprises alimentaires du pays et à offrir aux consommateurs une toute nouvelle expérience sans culpabilité », a ajouté M. Wolff. La protéine sans matières animales de Remilk représente une percée. Nous créons la nouvelle génération d'aliments qui sont non seulement délicieux et nutritifs, mais qui sont aussi beaucoup plus durables et meilleurs pour notre planète et nos animaux. »

Remilk est un chef de file mondial dans le développement de produits laitiers sans matières animales. L'entreprise a été fondée par Aviv Wolff, chef de la direction, un entrepreneur à l'origine de plusieurs initiatives commerciales et sociales, et Ori Cohavi, chef des technologies, titulaire d'un doctorat en biochimie, et qui a travaillé en R-D dans différentes entreprises de biotechnologie. Ensemble, ils ont fondé Remilk, motivés par un engagement commun à réinventer le secteur laitier en éliminant les vaches du processus de fabrication du lait. Remilk produit des protéines laitières identiques au moyen de la fermentation de précision et a mis au point une approche unique et brevetée à l'égard de la fabrication évolutive qui nécessite une fraction des ressources terrestres par rapport aux produits laitiers traditionnels. Cette approche augmente aussi considérablement l'efficacité de la production et, pour la première fois de l'histoire, élimine le recours aux vaches laitières dans la production laitière à l'échelle industrielle. Les produits laitiers fabriqués à partir de la protéine sans matières animales de Remilk sont riches et crémeux, offrant aux consommateurs l'expérience de consommation de produits laitiers qu'ils connaissent et apprécient, mais sans lactose, cholestérol, hormones et antibiotiques. Remilk fabrique de véritables produits laitiers, sans la contribution des vaches.

