SINGAPOUR, le 20 avril 2026 /CNW/ - La conformité programmable est devenue un tournant réglementaire mondial pour le secteur des stablecoins. La récente délivrance des premières licences de stablecoins à Hong Kong a une nouvelle fois confirmé la valeur prospective pour le secteur de la voie technique défendue par la société de fintech Remi Technology, basée à Singapour.

Le système interbancaire de compensation et de règlement transfrontalier exclusif de Remi a mis en place des contrôles de conformité programmables de bout en bout au niveau des contrats intelligents, son architecture technique étant parfaitement conforme aux critères d'admission fondamentaux fixés par la Hong Kong Monetary Authority (HKMA) pour l'octroi des premières licences de stablecoins. Fondé sur une philosophie de conception « Native Compliance », le système est entièrement conforme aux normes mondiales de lutte contre le blanchiment d'argent du GAFI et au cadre de la MiCA de l'UE. Remi coordonne également la réponse du secteur à la loi GENIUS de l'OCC américain, sous l'égide de la BAFT, en tant qu'acteur de premier plan du secteur, ce qui en fait l'un des rares fournisseurs d'infrastructures de stablecoins de niveau bancaire au monde à bénéficier d'une couverture réglementaire complète sur les trois principaux marchés financiers mondiaux.

La première délivrance de licence par la HKMA a fait de la conformité programmable au niveau des contrats intelligents, le critère d'accès essentiel du secteur. Le consensus au sein du secteur montre que les stablecoins traditionnels ne peuvent pas répondre aux exigences des banques en matière de traçabilité de bout en bout et d'harmonisation réglementaire entre plusieurs juridictions, ce qui constitue le principal obstacle empêchant les institutions financières régionales et de taille moyenne de développer le règlement transfrontalier par stablecoin.

L'architecture de Remi intègre les exigences réglementaires dans le code sous-jacent des contrats intelligents, permettant ainsi un filtrage préalable aux transactions, une détection des risques en cours de transaction, ainsi qu'une traçabilité de bout en bout et des pistes d'audit post-transaction, le tout en totale conformité avec les principales réglementations internationales. Remi a noué un partenariat stratégique solide avec Bison Bank, titulaire d'une licence MiCA de l'UE, et sert de réseau de règlement central pour le stablecoin conforme de la banque, afin de permettre une utilisation commerciale transfrontalière à grande échelle.

« L'émission de licence de la HKMA marque le début de l'ère de conformité native pour les infrastructures mondiales de stablecoin de qualité bancaire », a déclaré Sam, PDG de Remi Technology. « Nous offrons aux institutions financières respectant les normes internationales un accès facile à une infrastructure de paiement transfrontalier de nouvelle génération, permettant ainsi à nos partenaires d'être opérationnels en seulement 6 à 8 semaines. »

À propos de Remi Technology

Basée à Singapour, Remi Technology est une fintech internationale qui a développé un système de paiement et de règlement transfrontalier natif de la blockchain, conçu pour rivaliser avec SWIFT, et qui se consacre à fournir une infrastructure de paiement transfrontalier entièrement conforme aux normes en vigueur aux banques agréées et aux institutions financières réglementées du monde entier.

Site web officiel : www.remitech.ai

LinkedIn : Remi Technology

SOURCE Remi Technology Pte. Ltd

CONTACT : Remi Technology Pte. Ltée, [email protected]