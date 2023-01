REM de l'Est : la Chambre salue l'efficacité du groupe de travail et accueille favorablement la nouvelle proposition

MONTRÉAL, le 27 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille favorablement la publication du rapport intermédiaire du groupe de travail concernant le déploiement du Projet structurant de l'Est (la nouvelle appellation du projet de REM de l'Est) ainsi que le rapport des analyses d'impact du projet par la Société de transport de Montréal (STM).

« L'abandon de la proposition initiale du REM de l'Est et la décision de confier l'élaboration d'un nouveau projet à quatre organisations, soit l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD), la Ville de Montréal et la STM, ont suscité une inquiétude généralisée concernant la livraison d'un projet concret qui pourrait se réaliser rapidement. Bien que nous n'en soyons qu'à une étape initiale, le dépôt du rapport intermédiaire est, dans le contexte, après huit mois de travail, une excellente nouvelle. Nous reconnaissons le sérieux de la proposition, qui répond à plusieurs enjeux soulevés par la communauté d'affaires », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Depuis le début, l'un des objectifs essentiels est d'assurer une desserte en transport collectif vers le centre-ville à partir de l'est de l'île et vice-versa pour tous les travailleurs de la région métropolitaine. Cette desserte est une condition absolument essentielle pour accélérer le développement économique de cette zone et la création d'emplois de qualité facilement accessibles pour les résidents de tout le territoire. Le projet déposé aujourd'hui permet d'entrevoir une réponse à cet objectif dans des délais raisonnables », a ajouté Michel Leblanc.

« L'un des enjeux essentiels demeure l'efficacité du lien sur l'ensemble du trajet, jusqu'au centre-ville, notamment en regard de l'augmentation des volumes de déplacements prévus au cours des prochaines décennies. Nous comprenons à la lecture du rapport de la STM que des ajustements aux capacités actuelles sur la ligne verte permettraient d'assurer une fluidité, du moins durant un certain temps. Nous considérons néanmoins qu'il est important de s'assurer que le Projet structurant de l'Est sera construit de manière à permettre un éventuel prolongement vers le centre-ville s'il s'avérait nécessaire. Cela étant dit, nous soutenons la volonté de procéder rapidement avec le projet proposé, qui répond à l'objectif de base de desservir cette zone et la population qui y réside », a conclu Michel Leblanc.

