MONTRÉAL, le 15 mai 2024 /CNW/ - Relocalize , une startup québécoise dans le secteur des technologies propres, a annoncé aujourd'hui la deuxième clôture de sa ronde de financement d'amorçage de 5,8 millions de dollars pour développer sa plateforme de micro-usine autonome, levant ainsi 1 million de dollars de capital de plus que prévu initialement.

15 Mai 2024 - Montréal - Les cofondateurs de Relocalize, Wayne McIntyre, Graham Campbell et Leigh Copp, ici avec Stéphane Pilette, directeur des investissements chez Desjardins Capital, ainsi que Nadia Martel et Tim Tokarsky, cofondateurs de i4 Capital, à l'usine de fabrication de l'entreprise à Montréal. (Groupe CNW/Relocalize)

Recocalize réduit les émissions de gaz à effet de serre et les coûts en déployant des micro-usines dans les centres de distribution d'épicerie pour produire des aliments et des boissons de manière hyperlocale. En décentralisant la production, Relocalize est en mesure d'éliminer 100 % des transports quotidiens entre fournisseurs et centres de distributions, réduisant ainsi les risques des chaînes d'approvisionnement.

Cette extension de financement a été menée par Desjardins Capital avec le soutien continu des investisseurs de départ, notamment i4 Capital, Waterpoint Lane et RGS Ice. L'investissement servira à accélérer le développement technologique des micros-usines autonomes et le déploiement du réseau à grande échelle au Canada et aux États-Unis. L'entreprise prévoit de doubler son équipe d'ingénieurs dans les mois à venir pour répondre à la forte demande des détaillants sur le segment du marché des cubes de glace conditionnés.

D. Wayne McIntyre, PDG de Relocalize, a souligné l'impact du nouveau financement : « Faire appel à un partenaire financier comme Desjardins Capital au stade de démarrage donne un énorme coup de pouce à notre vision d'un avenir sans transport pour la production d'aliments et de boissons. Cet appui nous permettra d'accélérer le déploiement de nos premières micro-usines auprès des détaillants alimentaires.»

Nathalie Bernard, cheffe de l'exploitation chez Desjardins Capital, a déclaré : « Par sa vision, Relocalize apporte des solutions pour réduire l'impact environnemental lié à la production et au transport des aliments et des boissons. Cet investissement est cohérent avec l'objectif du Mouvement Desjardins d'atteindre, d'ici 2040, un bilan zéro émission nette sur ses opérations étendues et sur les activités de financement et d'investissement de ses fonds propres dans trois secteurs clés intenses en carbone : l'énergie, le transport et l'immobilier.»

Cette extension du cycle d'amorçage fait suite à la première levée de fonds de 3,5 millions de dollars en septembre 2023, menée par i4 Capital, un fonds deeptech basé au Québec, Waterpoint Lane, un fonds d'impact basé à Toronto, et RGS Ice basé en Californie.

À propos de Relocalize

Relocalize est pionnier dans la transformation de la durabilité du système alimentaire grâce à une production décentralisée. Leurs plates-formes de production autonomes, stratégiquement positionnées dans les centres de distribution des détaillants, visent à bouleverser les industries traditionnelles de l'alimentation et des boissons en éliminant les transports inutiles et les émissions associées. Pour plus d'informations, visitez https://www.relocalize.com/ .

À propos de Desjardins Capital

Fort de 50 ans d'expertise, Desjardins Capital a pour raison d'être de contribuer à la prospérité des personnes et des communautés en investissant dans la croissance des entreprises du Québec. Avec des actifs sous gestion de 3 milliards de dollars en date du 31 décembre 2023, Desjardins Capital participe à la pérennité de près de 760 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à l'essor socioéconomique à la productivité et à l'adoption de pratiques durables, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs l'accès à un large réseau d'affaires permettant de les accompagner et de les appuyer dans leurs projets.

Renseignements: Personne contact pour les médias : Gordon So, Responsable Marketing, Relocalize, E-mail : [email protected]