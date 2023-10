MONTRÉAL, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Relocalize, le développeur de la première micro-usine autonome au monde pour l'industrie alimentaire et des boissons, a annoncé aujourd'hui avoir levé 2,5 millions de dollars américains lors de la clôture initiale d'une ronde d'amorçage de 3,5 millions de dollars américains, dirigé par le Fonds i4 Capital et Waterpoint Lane.

Les fonds de cette ronde seront utilisés pour préparer la plateforme de production autonome de Relocalize à la mise à l'échelle et pour consolider sa position de leader en tant que premier acteur de l'industrie dans la fabrication de produits alimentaires et de boissons distribués et hyper-locaux.

D. Wayne McIntyre, cofondateur et PDG de Relocalize, a exprimé son enthousiasme, déclarant: "C'est un grand pas vers un avenir sans camions pour notre système alimentaire. Cela reflète à la fois le besoin urgent de décarboniser la production alimentaire et la forte demande du marché pour des produits durables et abordables."

En rejoignant également cette série, on trouve RGS Ice, LLC, un investisseur en capital privé basé en Californie, spécialisé dans les investissements dans le secteur de la vente au détail et de la technologie, sous la direction du partenaire directeur David J. Moore.

Les nouveaux investisseurs de cette ronde apportent une expertise précieuse en cleantech, en fabrication avancée et en deep tech. i4 Capital s'engage à construire un avenir prospère et responsable en soutenant des technologies innovantes et disruptives. Waterpoint Lane se concentre sur la promotion de la durabilité, des résultats sociaux et économiques, façonnant un avenir positif pour notre planète. L'entreprise est fière de collaborer avec ces pionniers pour construire un avenir relocalisé pour les aliments manufacturés.

Tim Tokarsky, fondateur et associé gérant de i4 Capital, a déclaré : "Nous croyons que la technologie de micro-fabrication de Relocalize aidera à réinventer la manière dont les consommateurs accèdent à des produits alimentaires et des boissons de qualité. La première micro-usine hyper-locale au monde pour la glace emballée n'est que le début ; de nombreuses applications tireront parti de leur plateforme de fabrication disruptive, réduisant directement les émissions de GES."

Ben Gibbons, fondateur et associé gérant de Waterpoint Lane, a déclaré : "Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de Relocalize pour faire progresser notre vision commune d'un système alimentaire plus durable. En exploitant le potentiel de la technologie de Relocalize, il devient possible de décarboniser et de décentraliser des segments clés de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et des boissons. Leur approche n'est pas seulement innovante ; elle est transformatrice, établissant une nouvelle norme pour l'industrie."

En mars 2023, Southeastern Grocers a annoncé un partenariat avec Relocalize pour la mise en place d'un projet pilote d' une micro-usine autonome, connue sous le nom de RELO, dans leur centre de distribution de Jacksonville. Le pilote RELO a produit avec succès la première glace emballée hyperlocale au monde, certifiée négative en plastique, pour les supermarchés locaux en Floride. Fort de cette réalisation, Relocalize prévoit d'installer de nouveaux systèmes pour renforcer l'atténuation du changement climatique.

L'entreprise a récemment reçu une reconnaissance internationale pour l'innovation en matière de durabilité, remportant des prix majeurs tels que le prix « Meilleure Innovation pour le Changement Climatique » à CogX et le « Produit Durable de l'Année » par le Business Intelligence Group, aux côtés de grandes marques comme DHL, Honeywell, IBM, S&P Global Sustainable1 et Siemens. Les récentes distinctions de Relocalize incluent également les Real Leaders Awards, le Prix d'Innovation CDL-RBCx, le CFIN FoodTech Next Award, les Clean50 Top Projects, et le FoodTech 500.

À propos de Relocalize

Relocalize propose des plateformes de production alimentaire autonomes en tant que service (PaaS) aux détaillants d'épicerie et de commodité. Positionnées dans les centres de distribution des détaillants, ces micro-usines, connues sous le nom de RELOs, produisent des produits de consommation emballés (CPG) à la demande pour 100 à 200 magasins de détail. Chaque RELO effectue toutes les fonctions d'une usine traditionnelle mais à environ 1/20e de l'échelle, visant à perturber le marché des CPG de glace et de boissons de plus de 1 billion de dollars US en éliminant 100 % des émissions de CO2 et des déchets liés au transport.

À propos du Fonds i4 Capital

i4 Capital est un fonds de capital de risque de plus de 40 millions de dollars dédiés aux entreprises innovantes en phase de démarrage développant des technologies de rupture. i4 Capital investit notamment dans l'industrie 4.0/manufacturier innovant, les technologies propres, les technologies de l'information et les technologies avancées, visant à transformer les industries et les secteurs économiques.

À propos de Waterpoint Lane

Waterpoint Lane est une société de capital-risque et de capital de croissance spécialisée dans le secteur agritechnologiquei, dédiée à la révolution du système alimentaire mondial en investissant dans des entreprises en phase de croissance qui redéfinissent la manière dont nous produisons et consommons de la nourriture.

SOURCE Relocalize

Renseignements: Contacts : Pour toute demande d'information concernant Relocalize, veuillez contacter : Gordon So, [email protected], +1 514-427-0590