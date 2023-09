CLEVELAND, 28 septembre 2023 /CNW/ - Relish, un chef de file de la conception de plateformes et d'applications interentreprises, a été nommé partenaire de lancement du programme des premiers utilisateurs de Workday AI Marketplace - un marché en ligne organisé d'applications d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine éprouvées, fiables et responsables au sein de l'écosystème de Workday.

Relish offre aux clients une technologie d'IA générative contextuelle qui permettra aux clients d'accroître leur productivité grâce à des tâches et à des processus simplifiés, à une efficacité accrue et à des décisions plus éclairées.

« Nous sommes extrêmement heureux de présenter Workday AI Marketplace comme un endroit centralisé où les clients de Workday peuvent trouver des applications de pointe en intelligence artificielle et en apprentissage machine auxquelles ils peuvent avoir confiance, a déclaré Sayan Chakraborty, coprésident, Workday. Nos premiers utilisateurs développent certaines des solutions les plus novatrices sur le marché aujourd'hui, et ils le font d'une manière qui est conforme à nos principes d'IA responsable de Workday. De concert avec ces partenaires et de nombreux autres partenaires à venir, nous facilitons la tâche de nos clients qui souhaitent assurer l'avenir de leurs entreprises. »

Le Workday AI Marketplace présentera des applications d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine qui s'intégreront à Workday au moyen d'interfaces de programmation d'applications, ainsi que des applications créées avec Workday Extend à l'aide de grands modèles de langage entraînés dans Workday.

« Chez Relish, nous avons mis au point des solutions d'IA génératives pour transformer la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs systèmes d'entreprise », a déclaré Ryan Walicki, chef de la direction de Relish. « Nous ne sommes plus des transformateurs, mais des chefs d'orchestre de nos systèmes d'entreprise, et ceux-ci s'adaptent et apprennent de nous en créant des gains d'efficience que nous commençons à peine à réaliser. »

À propos de Relish

Relish est une entreprise de conception d'applications et de plateformes interentreprises axées sur l'utilisateur et conçue pour étendre les applications d'entreprise afin de maximiser les investissements, d'offrir une protection contre les risques associés aux tierces parties, de valider les données des fournisseurs, d'automatiser la facturation et d'aider les équipes de toutes les industries, et des entreprises de toutes tailles d'entreprise et de tout type de maturité numérique à gérer l'information, les tâches et les processus. Pour en savoir plus sur Relish, visitez le relishiq.com.

