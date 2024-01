CLEVELAND, 16 janvier 2024 /CNW/ -- Relish , une entreprise de conception d'applications et de plateformes interentreprises de premier plan, a annoncé aujourd'hui la création de son nouveau produit, le Procurement Assistant , conçu pour simplifier et rendre plus intuitives les interactions avec les applications d'entreprise. Le Procurement Assistant reflète l'investissement continu de l'entreprise dans les capacités d'IA pour étendre les applications d'entreprise.

« Le Procurement Assistant de Relish est un produit essentiel qui révolutionnera la façon dont les entreprises gèrent leurs systèmes et processus d'approvisionnement », a déclaré Ryan Walicki , chef de la direction de Relish. « S'appuyant sur de grands modèles de langage, cette interface unique s'étend à l'ensemble des systèmes et plateformes d'approvisionnement et peut être adaptée à n'importe quelle solution d'entreprise, assurant ainsi des flux de travail sans interruption. »

Appuyé par l'intelligence artificielle et le traitement du langage naturel, le Procurement Assistant interagit intuitivement avec les utilisateurs dans un langage ordinaire, leur donnant ainsi un aperçu détaillé de leurs flux de travail. La technologie permet d'effectuer des milliers de tâches d'approvisionnement couvrant la gestion des fournisseurs, l'approvisionnement, la gestion des contrats, la chaîne d'approvisionnement et les achats. « Nous offrons une solution qui libère vraiment les utilisateurs des tâches qu'ils jugent ingrates pour leur permettre de réaliser des tâches plus utiles », a ajouté M. Walicki.

Conçu dans un souci de productivité, ce puissant assistant à l'approvisionnement s'adapte à l'ensemble des plateformes et flux de travail. « L'adaptabilité aide les utilisateurs à tirer le meilleur parti de leur logiciel d'entreprise pour l'approvisionnement, maximisant ainsi le rendement de leur investissement », a déclaré Jeremy Reeves , vice-président principal, Produits, de Relish. « Il apporte une nouvelle dimension permettant aux utilisateurs de passer du statut de patrons des tâches à celui de chefs d'orchestre de leurs systèmes d'entreprise. »

Le Procurement Assistant de Relish s'adapte également à l'évolution future des entreprises, ce qui permet à ces dernières de conserver une longueur d'avance sur leurs concurrents.

Le Procurement Assistant est l'aboutissement de décennies d'expérience dans l'industrie des logiciels d'approvisionnement. Les produits d'IA qui définissent l'industrie de Relish étendent les solutions d'entreprise touchant l'approvisionnement, continuant à offrir aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour réussir.

Pour en savoir plus sur le Procurement Assistant de Relish, consultez le https://relishiq.com/

À propos de Relish

Relish est une entreprise de conception d'applications et de plateformes interentreprises axées sur l'utilisateur qui étend les applications d'entreprise. La plateforme interentreprises de Relish maximise les investissements, offre une protection contre les risques associés aux tierces parties, valide les données des fournisseurs, automatise la facturation et aide les équipes de toutes les industries, et des entreprises de toutes tailles et de tout type de maturité numérique à gérer l'information, les tâches et les processus.

