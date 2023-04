Un plan de relève appuyé par Desjardins Capital, Investissement Québec et la Banque Nationale

SAINTE-MARIE, QC, le 19 avril 2023 /CNW/ - Fondée il y a plus de 30 ans en Beauce, Usitechnov Industries, spécialisée dans l'usinage de haute précision, fait place à la relève. Desjardins Capital s'associe avec la Banque Nationale et Investissement Québec afin de permettre à deux actionnaires externes d'acquérir l'entreprise et de conserver du même coup son expertise au Québec ainsi que son siège social à Sainte-Marie.

De gauche à droite: les cédants Damien Giguère, Pascale Labbé et Lina Labbé serrent la main des acquéreurs Charles Quirion et Frédéric Gagné. (Groupe CNW/Desjardins Capital)

Amis depuis l'enfance, les nouveaux acquéreurs possèdent des qualités entrepreneuriales complémentaires qui font d'eux des repreneurs qualifiés pour le développement des affaires. L'expérience de Charles Quirion en gestion entrepreneuriale et opérationnelle ajoutée aux habiletés en finance et en administration de Frédéric Gagné leur permettront de poursuivre la mission de l'entreprise soutenue par une équipe expérimentée de 25 employés.

« Nous sommes fiers d'avoir des partenaires financiers qui ont démontré beaucoup d'ouverture, de confiance et de créativité envers le projet. Ils nous ont soutenus en livrant un montage financier flexible pour protéger la pérennité d'Usitechnov tout en permettant à l'entreprise de poursuivre ses objectifs de croissance malgré le contexte économique actuel », affirme Frédéric Gagné, coprésident Finances et Administration d'Usitechnov Industries.

« Avoir la chance de participer à la prochaine page d'histoire de l'entreprise est un honneur. L'équipe en place, composée d'employés qui cumulent en moyenne 13 ans d'ancienneté, sera un atout indispensable pour maintenir notre notoriété dans le marché. Leur dévouement et la qualité de leur travail nous permettent d'offrir de la stabilité à nos clients et à nos fournisseurs qui nous font confiance depuis 30 ans, mais aussi de saisir les occasions de croissance qui assureront la pérennité de l'entreprise », soutient Charles Quirion, le coprésident Opération et Développement de Usitechnov Industries.

Possibilités de croissance

L'usine d'Usitechnov Industries possède des équipements modernes, une capacité de production excédentaire ainsi qu'une équipe de machinistes, de soudeurs et d'opérateurs formés selon les plus hauts standards de l'industrie, ce qui lui permet d'atteindre ses ambitions de croissance.

« La mise en œuvre d'un plan de relève est une étape cruciale dans le développement d'une entreprise, affirme Marie-Hélène Nolet, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital. D'avoir été en mesure de maintenir la propriété de l'entreprise au Québec et de réaliser le rêve de deux entrepreneurs est une grande source de fierté. Notre partenariat offre un appui de taille aux acquéreurs qui ont maintenant tous les outils en main pour profiter du grand potentiel de croissance qu'offrent leurs secteurs d'activités. »

« Le maintien de nos entreprises et de leur expertise au Québec fait partie des priorités d'Investissement Québec et nous sommes fortement engagés à soutenir les entrepreneurs dans leurs projets de relève. En ce sens, notre équipe régionale basée en Chaudière-Appalaches est heureuse d'avoir soutenu Usitechnov dans cet important projet lui permettant de poursuivre ses activités dans la région. » souligne Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Nous sommes heureux de faire équipe avec des entrepreneurs dynamiques ainsi que d'autres partenaires dans le cadre de cette transaction qui fait appel au meilleur du savoir-faire de la Banque Nationale en matière de transfert d'entreprises et de repreneuriat. Les solutions bancaires représentent une facette clé d'un montage financier souple et prévisible, et nous sommes enthousiastes à l'idée de voir Usitechnov passer à cette prochaine étape de son développement », affirme Martine Dessureault, vice-présidente Entreprises & Gestion privée, Québec et Est du Québec, à la Banque Nationale.

Il est important de mentionner que les acquéreurs ont également bénéficié d'un appui financier de 100 000 $ de Développement économique Nouvelle-Beauce via les Fonds locaux d'investissement et de solidarité.

À propos de Usitechnov Industries

Depuis 30 ans, Usitechnov s'active à aider les visionnaires et les grands manufacturiers à concrétiser le futur. Partenaire de choix, Usitechnov se démarque par son offre clé en main pour les secteurs industriels et manufacturiers. Elle leur offre des solutions intégrées et adaptées à leurs besoins en fabrication et en usinage de précision et récurant. Grâce à son équipe d'experts, à ses outils performants, à ses techniques à la fine pointe de la technologie, à son service client prévoyant et à son grand souci du détail, Usitechnov est en mesure d'accompagner les entreprises dans tous leurs projets futurs qui requièrent des pièces et produits de qualité.

À propos de Desjardins Capital

Fort d'une expertise de près de 50 ans, Desjardins Capital a pour mission de valoriser, d'accompagner et de garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 2,9 milliards de dollars en date du 30 juin 2022, Desjardins Capital participe à la pérennité de plus de 750 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et à créer plusieurs milliers d'emplois, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web .

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat, ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toutes tailles au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. De plus, grâce à Investissement Québec International, elle accompagne les entreprises québécoises dans leurs projets d'exportation, tout en assurant la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 418 milliards de dollars au 31 janvier 2023, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Twitter.

