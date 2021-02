Relève et mise en valeur de la faune - Appel de projets régionaux pour l'exercice 2021-2022

QUÉBEC, le 25 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, lance l'appel de projets régionaux dans le cadre du programme d'aide financière Relève et mise en valeur de la faune 2021-2022.

Le programme d'aide financière Relève et mise en valeur de la faune s'adresse spécifiquement aux organismes qui proposent des projets favorisant la relève des clientèles qui pratiquent les activités de chasse, de pêche ou de piégeage ainsi que des initiatives visant la promotion d'activités liées aux ressources fauniques. La date limite pour le dépôt des projets est le dimanche 28 mars 2021, à 23 h 59.

Le formulaire et le guide de demande d'aide financière sont accessibles dans la section « Programmes » du site Web du Ministère.

Citation

« Avec le programme de Relève et de mise en valeur de la faune, nous voulons créer des moments propices au partage des passions entre toutes et tous. La chasse, la pêche et le piégeage sont des activités de plein air qui gagnent à être partagées avec nos proches, particulièrement en ces temps difficiles. J'invite donc les organismes admissibles à redoubler d'originalité afin de proposer des activités qui sauront être plus inspirantes les unes que les autres. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Michel Vincent

Directeur des communications et attaché de presse

Cabinet du ministre des Forêts,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable

de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la

région du Nord-du-Québec

Tél. : 514 231-2251

Information :

Relations médias

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 627-8609, poste 3061

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Liens connexes

https://mffp.gouv.qc.ca/