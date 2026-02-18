Relations de travail avec le CSSDM - REMISE DU BULLETIN AUX GESTIONNAIRES

MONTRÉAL, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Les membres de l'Alliance des professeures et professeurs de Montréal se sont présentés à la séance publique du Conseil d'administration du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) pour remettre l'évaluation des compétences de gestion du CSSDM faite par les enseignantes et enseignants.

« Dans les dernières années, nos relations de travail se sont sérieusement détériorées à cause des différentes transformations politiques et administratives qui ont fragilisé le dialogue, l'écoute et la collaboration, de déclarer le vice-président de l'Alliance, Patrick Trottier. Nous faisons désormais face à des décisions déjà ficelées, à l'affaiblissement des comités paritaires et à l'imposition de modes de communication. L'employeur doit cesser de faire entrave au syndicat et d'exclure les enseignantes et enseignants des décisions qui façonnent leur quotidien. »

Quelque 3000 profs se sont livrés à l'exercice d'évaluer les compétences de gestion de leur centre de services scolaire. Trois compétences faisaient l'objet d'une note au bulletin : l'écoute et la prise en compte de l'opinion et de l'expertise des profs, la mise en place de pratiques de gestion humaine et flexible qui favorisent le bien-être au travail, et, finalement, la reconnaissance du rôle et de la légitimité de l'Alliance comme représentant des profs. Le constat ne pourrait pas être plus clair : le CSSDM échoue sur toute la ligne.

Plusieurs enseignantes et enseignants tenaient à être présents, au côté de leurs représentant•e•s de l'Alliance, pour remettre en personne les milliers de bulletins à la direction générale du CSSDM. Ces profs espèrent cette fois être entendus.

« La fermeture et l'intransigeance du CSSDM compromettent notre bien-être au travail, de dire une enseignante au primaire. Aux quatre coins du territoire du CSSDM, nous faisons toutes la même évaluation du travail de gestion de notre centre de services scolaire. De saines relations de travail entre employeur et travailleurs ne peuvent s'établir sur la base de la fermeture qu'on constate actuellement. »

« Une gestion plus humaine et une réelle volonté de favoriser la rétention du personnel sont nécessaires pour freiner l'exode. Le CSSDM a la chance de compter sur l'expertise de milliers de profs pour enseigner dans ses établissements, de conclure une enseignante au secondaire. En contexte de pénurie de personnel, il est essentiel que le CSSDM préserve cette richesse et qu'il prenne soin de son personnel enseignant. »

L'Alliance des professeures et professeurs de Montréal représente les quelque 9 000 enseignantes et enseignants du primaire, du secondaire, de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle du Centre de services scolaire de Montréal ainsi que le personnel des écoles Peter Hall et du Centre Académique Fournier.

Les témoignages recueillis ont été anonymisés en vue de protéger les profs de possibles mesures de représailles.

SOURCE Alliance des professeures et professeurs de Montréal

